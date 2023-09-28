عدن - ياسمين التهامي - وداعاً للأكتئاب .. مشروب بسيط متوفر في كل منزل يقوي الذاكرة ويقي من أمراض القلب ونزلات البرد ويعالج اضطرابات المعدة!

2023/09/28 الساعة 06:56 مساءً

يعد مشروب المرمرية أحد العلاجات المذهلة لنزلات البرد حيث أنها تحمي الانسان من الإكتئاب واضطرابات النوم وكما أنها أحد المشروبات التي تساهم ببتدفئة الجسم ،كما أنها تساعد على تقوية الذاكرة والوقاية من مرض الزهايمر.

ويعتبر المرمرية أحد المواد الطبيعية التي تحتوي على كثير من الفيتامينات، إضافة إلى أنها تساعد على سرعة التئام الجروح بسبب احتوائها على 10% من فيتامين ك، كما أن ذلك يساهم في علاج نزيف الدم لكونه يؤدي إلى تحويل الدم السائل إلى مادة هلامية مما يؤدي إلى وقف النزيف.

ويعمل مشروب المرمرية على الحفاظ على نضاره البشره والجسم و تنقية الوجه من العديد من الشوائب، كما تعتبر المرمرية من أفضل المواد التي تساعد على التخلص من اضطرابات المعدة والإسهال، لكونها تعد من أفضل العلاجات التي تساعد في الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، ولذلك ينصح بتناولها كمشروب لمن يعانون من هذه النوعية من المشاكل.

كما أن المرمرية تعد من المواد التي تساعد على التخلص من البكتيريا، كما يستخدم كمزيل للعرق وذلك لقدرتها الكبيرة على التخلص من الرائحة الكريهة للعرق ولمشروب المرمرية قدرة كبيرة في الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب، كما أنه يساعد على تدفق الدم في الشرايين بشكل افضل بسبب قدرة المريمية على التخلص من مستويات الكوليسترول الضار بالجسم.

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