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عدن - ياسمين التهامي - بذور صغيرة ربانية تنسف الكرش وتفتت دهون البطن والأرداف خلال 3 أيام فقط.. تعرف عليها

دهون البطن هي مجموعة من الدهون الحشوية العنيدة، التي تشوه منظر الشخص، بالإضافة إلى أنها ضارة ومن أخطر الدهون التي تتواجد في الجسم، خصوصا عندما تكون بكميات كبيرة تخترق الأعضاء الداخلية، حيث تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن هنا تظهر الحاجة لازالتها سريعا.

وذلك لتفادي مضاعفاته. ويبحث عن الكثير بشكل يومي عن الطرق والوسائل التي يمكنها أن تساهم في تفتيت دهون البطن ونسف الكرش والتخلص من السمنة بشكل عام. دهون البطن هي مجموعة من الدهون الحشوية العنيدة، التي تشوه منظر الشخص،

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بالإضافة إلى أنها ضارة ومن أخطر الدهون التي تتواجد في الجسم، خصوصا عندما تكون بكميات كبيرة تخترق الأعضاء الداخلية، حيث تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن هنا تظهر الحاجة لازالتها سريعا.

وذلك لتفادي مضاعفاته. ويبحث عن الكثير بشكل يومي عن الطرق والوسائل التي يمكنها أن تساهم في تفتيت دهون البطن ونسف الكرش والتخلص من السمنة بشكل عام. عصير الموز والشوفان مع بذور الكتان.

- سلطة السبانخ والتونه مع بذور الكتان.

- شوربة العدس مع بذور الكتان، والتي عادةً ما يتم تناولها على العشاء.

- بلع بذور الكتان على الريق مباشرةً دون إضافات.

- مشروب بذور الكتان، والذي يثحضر بنقع بذور الكتان بالمء المغلي لمدة 5 دقائق ثم تصفيته المشروب الناتج وشربه، لكن يفضل عدم إضافة السكر إليه. تجدر الإشارة بأن هذه البذور من الممكن العثور عليها في مختلف أنواع الأطعمة من البسكويت إلى الفطائر المجمدة ودقيق الشوفان. الكمية الموصى بها للتنحيف بما أن بذور الكتان غنية بالمغذيات، ليس عليك استهلاك الكثير منها، يوصي خبراء الصحة بملعقة واحدة من بذور الكتان يوميًا لفقدان الوزن، وتحسين الصحة العامة. يمكنك تناول كبسولات أو زيت بذور الكتان، للمساهمة في تخسيس الوزن.

القيمة الغذائية لبذور الكتان تحتوي كل 100 غرام من بذور الكتان على القيمة الغذائية التالية: الماء 6.96 غرام. الطاقة 534 سعرة حرارية. البروتين 18.29 غرام. الدهون 42.16 غرام. الألياف 27.3 غرام. الكالسيوم 255 مليغرام. الحديد 5.73 مليغرام. المغنيسيوم 392 مليغرام. الفسفور 642 مليغرام.

كما أن بذور الكتان تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم الأخرى، ومنها الألياف القابلة للذوبان، والألياف غير القابلة للذوبان. الآثار الجانبية المحتملة لتناول بذور الكتان مثل أي طعام غني بالألياف، يجب إضافة الكتان إلى نظامك الغذائي ببطء، حيث يمكن أن يؤدي الى اثار جانبية محتملة، مثل:

- التسبب بالإمساك والغازات.

- التسبب باثار صغيرة من السيانيد السام، لكن لا داعي للقلق، حيث لا تعد مستويات السيانيد في بذور الكتان كافية لإلحاق الضرر بالجسم.

- تجنب تناول بذور الكتان إذا كنت تعاني من مرض القولون العصبي، لأنها بمثابة ملين ويمكن أن تهيج جدران القولون، مما يؤدي إلى التهاب وحتى النزيف.

- توخي الحذر إذا كنت تعاني من اختلالات هرمونية.

- تجنب استهلاك بذور الكتان للمرأة الحامل أو المرضع.

المصدر : ويب طب