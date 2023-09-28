بعد الحراك الشعبي.. مليشيا الحوثي تنشر آلياتها ومسلحيها في أحياء ومداخل مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - نشرت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، مزيدا من عناصرها ونقاطها المسلحة في عدد من أحياء مدينة إب بعد يومين من أكبر التظاهرات التي شهدت المحافظة بمناسبة ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.



وقال ناشطون، إن المليشيا الحوثية، نشرت نقاطا داخل أحياء المدينة وفي بعض مداخلها وعليها عشرات المسلحين الحوثيين بلباس مدني وعسكري بشكل مفاجئ.



ويأتي الانتشار الحوثي بعد يومين من التظاهرات الشعبية بعدما كسر المواطنون القيود الحوثية في مدينة محافظة إب ومدينة صنعاء، واحتفلوا بالعيد الوطني للجمهورية بشكل غير مسبوق.



وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية، قد حاولت خلال اليومين الماضيين تفريق تجمعات المواطنين بإطلاق النار وتنفيذ حملة اختطافات لشباب بالإضافة إلى الاعتداء على أخرين وتدنيس العلم الوطني.



وتكررت تظاهرات الرفض لمليشيا الحوثي في إب وبلغت أوجها يومي الاثنين والثلاثاء في مركز المحافظة والمديريات، والقرى، وسبقتها تظاهرات وطمس للشعارات في يونيو ومايو الماضي.

كما شهدت أول تظاهرة بجنازة الناشط المعارض الشهير حمدي عبدالرزاق المشهور بالمكحل الذي قضى في سجن حوثي، وتحولت جنازته إلى أكبر تظاهرة تهتف علنا برحيل الحوثي من محافظة إب وسط اليمن.



وتشهد المناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران حراكا شعبيا واسعا رفضا لمشروع مليشيات الحوثي الإمامي والتأكيد على التمسك بالجمهورية والثوابت الوطنية.

