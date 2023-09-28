شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد 25 سنة في روما الإيطالي "النصر السعود"ي يُعلن عن الرئيس التنفيذي الجديد للنادي .. شاهد من يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عملت إدارة نادي النصر السعودي على اتخاذ قرار ينص على تعيين جويدو فينجا الإيطالي كرئيس تنفيذي من أجل المساهمة في قيادة المرحلة القادمة من مستقبل النادي، بما يعمل على تحقيق تطلعات ورغبات الجماهير من حول العالم ويحافظ كذلك على المكانة التي يحتلها نادي النصر السعودي على كل من المستوى المحلي والدولي كذلك.

استراتيجية نادي النصر السعودي يرجى العلم بأن قرار تعيين فينجا جاء ضمن استراتيجية نادي النصر السعودي من أجل مواكبة تطور الرياضة العظيم في المملكة العربية السعودية.

ويكون هذا عن طريق تعزيز قدرات النادي من خلال استقطاب أهم الخبرات الدولية التي يمكنها أن تدعم متطلبات النادي وترتقي به وتعمل على تطوير القطاع الرياضي بشكل عام بما يحقق رؤية المملكة لعام 2030 ميلاديًا.

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من هو جويدو فينجا

يعتبر اسم جويدو فينجا الإيطالي أحد أبرز الأسماء على مستوى كرة القدم الأوروبية وفي الشؤون الإدارية والاستراتيجية أيضًا، نظرًا لامتلاكه خبرة علمية ورياضية كبيرة ترجع إلى أكثر من 25 عامًا في داخل وخارج القطاع الرياضي كذلك.

ومن أهم محطاته هي نادي روما الإيطالي، حيث ظل يتدرج في العديد من المناصب مع النادي منذ عام 2013 ميلاديًا حتى حصل على منصب الرئيس التنفيذي لنادي روما الإيطالي في عام 2018 ميلاديًا.

كما أنه عمل كمدير عام في مجموعة ويند للاتصالات، إلى جانب عمله في الكثير من المؤسسات المالية لعدة سنوات..