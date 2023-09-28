شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رجيم الزبادي والخيار لإنقاص 4 كيلو من وزنك في 8 أيام بطريقة صحية و أمنه بالخطوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر رجيم الزبادي والخيار واحد من أهم الأنظمة الغذائية التي يتبعها الكثير من أجل إنقاص الوزن بشكل آمن، وذلك لأن الزبادى من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسبة بسيطة من السعرات الحرارية ويعتبر أساسي في أنظمة الرجيم المختلفة، ولكن اليوم ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بعرض تفصيلي عن رجيم الزبادي والخيار الذي يساعد في فقدان 4 كيلو في 8 أيام من أجل الحصول على جسم رشيق ومثالي.

رجيم الزبادي و الخيارة لخسارة الوزن عند اتباع نظام رجيم الزبادي والخيار خلال 8 أيام يجب معرفة أنه سوف تكون وجبة الإفطار خلال هذه الأيام موحدة، وهي عبارة عن كوبان من الزبادي مع الخيار و سوف تكون وجبة العشاء أيضا موحدة وسوف تكون عبارة عن كوب من الزبادي مع ثلاث حبات من الفاكهة حسب الرغبة والأفضل أن يكون بينهما حبة من التفاح والإبتعاد عن الفاكهة التي تعمل على زيادة الوزن.

رجيم اليوم الأول سوف تكون وجبة الغداء عبارة عن صدر دجاجة مشوية و كوب من الزبادي وسلطة خضراء تحتوي على الخيار. أما اليوم الثانى تكون وجبة الغداء مكونة من بعض الخضروات و قطعة من التوست مع ربع دجاجة مسلوقة أو مشوية مع كوب من الزبادي والخيار. وفي اليوم الثالث يكون الغذاء مكون من قطعة من اللحم المسلوقة خالية من الدهون و كوب من الزبادي والخيار. وفي اليوم الرابع يتكون الغداء عبارة عن صدر دجاجة مشوية خالية من الدهن مع كوب من الزبادي. وفي اليوم الخامس يكون الغذاء مكون من قطعه توست وسلطة خيار وخس و سمكة واحدة و بعد ساعة من تناول الوجبة يمكن تناول كوب من الزبادي. أما اليوم السادس تتكون وجبة الغداء من 2 بيضة مقلية مع كوب من الزبادي والخيار ورغيف خبز صغير. أما اليوم السابع تكون وجبة الغداء عبارة عن ربع كيلو كفتة مشوية في كوب من الزبادي والخيار. وآخر يوم وهو اليوم الثامن يتم تناول صدر دجاجة مشوية مع كوب من الزبادي و الخيار خلال وجبة الغداء. .