شكرا لبحثكم عن خبر توضيح من اتحاد مقاولي محافظة المهرة على ماجاء عن شركة النفط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بسم اللّٰه الرَّحمٰن الرَّحيم

والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد..

اطلعنا على التنويه الصادر عن فرع شركة النفط بالمحافظة يومنا هذا الخميس الموافق: 28 سبتمبر 2023، وعملاً بحق الرد نود توضيح الآتي :

1_ إن لجوء السلطة المحلية بالمحافظة وذراعها الأيمن ( شركة النفط) لحرب قطع الخدمات عن المواطنين بغية تأليب الرأي العام على الاعتصام السلمي للمقاولين كان أمراً متوقعاً منذ البداية وذلك للتهرب من مسؤولياتها تجاه مواطنيها وتبرير عجزها عن الوفاء بالتزاماتها بتوفير الخدمات وكذا بالنسبة لسداد ما عليها من مديونية للمقاولين وسبق وأن حذر اتحاد المقاولين من هذه الخطوة الغير المقبولة جملة وتفصيلاً.

2_ يعلن اتحاد المقاولين رفضه القاطع لهذا الإجراء واستخدام ملف الخدمات العامة ورقة ضغط على المقاولين للتخلي عن المطالبة بحقوقهم.

3_ يؤكد اتحاد المقاولين على موقفه الثابت واستعداده التام لتسهيل الحركة المالية للبنك المركزي الخاصة بالمرافق والمصالح العامة من نفقات تشغيل وأجور وحوافز وغيرها وفق الآلية المتفق عليها بموجب المحضر الموقع بين الاتحاد ولجنة الوساطة وإدارة البنك المركزي ومكتب المالية بالمحافظة.

4_ يدعو اتحاد مقاولي محافظة المهرة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة لمزاولة مهامها وتفعيل دورها الرقابي لتعزيز الشفافية والإشراف على ملف الخدمات العامة كون ذلك من صميم مهامها القانونية والإدارية وتفعيل العمل المؤسسي في إدارة المحافظة وإلغاء سلطة الفرد.

5_ يجدد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة دعوته للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي توجيه السلطة بصرف حقوق المقاولين دون تأخير والإسراع بوضع المعالجات المناسبة لقضية المقاولين بعد وصولنا إلى طريق مسدود مع السلطة التي لم تبد جدية أو تجاوب مع مطالبنا بحقوقنا.

6_ يحذر اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة أن استمرار السلطة المحلية بتجاهل مطالب المقاولين سيدفع لرفع وتيرة التصعيد وتطبيق عصيان مدني شامل في المحافظة وتتحمل السلطة المحلية تبعات ذلك.

صادر عن اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة

يوم الخميس 28/ سبتمبر/ 2023م