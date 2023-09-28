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عدن - ياسمين التهامي - "خلطة "عبقرية" أخفوها الأطباء عنا .. طريقة سحرية لعمل غسول طبيعي لإزالة التسوس والحفاظ على اللثة في ثواني تعرف عليها !

يعاني الكثير من مشاكل اللثة و التهابها ، تسوس الأسنان، لذلك يبحثون عن غسول طبيعي للقضاء علي تسوس الأسنان وعلاج التهاب اللثة. التهاب اللثة يسبب الألم في جميع الأسنان ويضطر المريض لأخد المسكن الذي يضر الكلي وبصحة الإنسان عموما، لذلك سنوضح الوصفات الطبيعية لعمل غسول طبيعي يعالج تسوس الأسنان و التهابات اللثة. اقراء ايضاً : كيفية عمل غسول طبيعي يزيل تسوس الأسنان والتهابات اللثة النعناع يعتبر من الأعشاب المهدئة للأعصاب و يحافظ علي صحة الجهاز الهضمي ، أيضا زيت النعناع له تأثير فعال على اللثة والأسنان، وفيما سنوضح كيفية عمل غسول زيت النعناع: مكونات التحضير: 1- زيت النعناع. 2- زيت أوراق الشاي. 3- ماء. 4- زيت السمسم. طريقة التحضير: • احضري زجاجة وضعي بها كوب ماء و 7 قطرات من كلا من زيت النعناع وزيت السمسم وزيت الشاي. • رجي الزجاجة ، استخدمي الخليط كغسول مرتين صباحا ومساء، وسوف يزيل تسوس الأسنان وينعش رائحة الفم ويخفف الألم. غسول الفم بالقرنفل القرنفل له فوائد عظيمة للجهاز التنفسي، حيث يعمل القرنفل على القضاء علي البلغم المتراكم على الرئتين ويقضي علي السعال، وله فائدة كبيرة في التخلص من الالتهابات المزمنة والقضاء علي آلام اللثة. مكونات التحضير: 1- قرنفل. 2- نعناع. 3- ماء. 4- حبة البركة. طريقة التحضير: • احضري حلة وضعي فيها القرنفل والنعناع وحبة البركة والماء ونضع الحلة على النار. • اتركي الحلة حتي تغلي ثم نرفعها من علي النار. • بعد ان يبرد الخليط، صفيه بمصفاه واسكبيه في زجاجة. • كرري هذا الغسول مرتين او ثلاث مرات اذا زاد الألم. • هذا الغسول سريع في التخلص من التسوس و تخفيف الآلام.

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