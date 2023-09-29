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عدن - ياسمين التهامي - الناسف للكرش بملعقة من الفازلين كل ليلة قبل النوم تخلصك من البطن والاراداف والجناب للابد بدون رياضة

يُعد الكرش مظهرًا غير مستحب لدى الرجال والنساء على حد سواء، فهو يسبب أزمة للكثيرين سواء من ناحية الشكل، أو من الناحية الصحية، لأن الكرش هو عبارة عن تراكم الدهون في منطقة البطن، وتعد هذه الدهون من أخطر دهون الجسم، إذ تسبب الكثير من الأمراض، كأمراض السمنة، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا يجب التخلص من الكرش نهائياً، للحفاظ على الصحة العامة للجسم، و وصفتنا اليوم سيدخل فيها عنصر هام جدا وهو الفازلين، وهو منتج له خصائص عديدة في إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن. أهمية الفازلين في التخلص من الكرش اقراء ايضاً : يعرف الكثير الفازلين بأنه مادة مرطبة تعالج التشققات، ويعمل على ترطيب الجلد ومنحه النعومة، ولكن يجهل الكثيرين الفوائد العظيمة لمادة الفازلين، ولكن دعونا في البداية نذكر ما هو الفازلين؟ الفازلين هو مادة هلامية شفافة اللون، وذات ملمس لزج، تستخرج من تكرير النفط، واليوم يدخل الفازلين في العديد من الوصفات الطبيعية للتخلص من الكرش نهائياً فقط بملعقة واحدة، ولمدة عشر أيام سوف تنبهرين بالنتيجة، ولا داعي للأنظمة الغذائية القاسية، والذهاب إلى الصالات الرياضية وممارسة الرياضة المرهقة للتخلص من الكرش. آ وصفة الفازلين والنعناع للتخلص من الكرش في 10 أيامآ تعد وصفة الفازلين مع النعناع وصفة فعالة في التخلص من الكرش في وقت قياسي يصل إلى 10 أيام، ويتم تحضيرها كالتالي: يتم مزج كمية مناسبة من الفازلين مع ورق النعناع المطحون الفريش.

قومي بدهن المزيج على البطن، وكذلك أي مكان يحتوي على دهون وتريدين تنحيفه.

يتم تدليك البطن بالاصابع في حركات دائرية.

بعد التأكد من امتصاص البطن للمزيج، تلف البطن بالاستريتش البلاستيك، لمدة ساعة على الأقل.

يتم غسل البطن بماء فاتر.

يتم تكرار هذه الوصفة يوميا ولمدة عشرة أيام للتخلص نهائيا من الكرش.

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