الخارجية اليمنية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة البريطانية الجديدة لدى اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - تسلّمت الخارجية اليمنية، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد السفيرة البريطانية الجديدة لدى اليمن، والتي تم تعيينها خلفا للسفير السابق ريتشارد أوبنهايم.

وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن سفيرة المملكة المتحدة الجديد لدى اليمن، "عبدة شريف"، سلمت اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتمادها لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير منصور بجاش.

وأكدت السفيرة، دعم بلادها لوحدة وأمن واستقرار اليمن ووقوفها إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق السلام في اليمن واستعادة الأمن والاستقرار، وفقا للوكالة ذاتها.

ومطلع يونيو الماضي، أعلنت المملكة المتحدة، تعيين "عبدة شريف"، سفيرا لصاحب الجلالة في الجمهورية اليمنية خلفا لـ "ريتشارد أوبنهايم".

ووفقا للخارجية البريطانية فقد عملت "عبدة شريف" سابقا نائب للسفير البريطاني في بيروت 2012-2016، ونائب المدير في مكتب رئيس الوزراء 2017-2019، ورئيس قسم العراق والجزيرة العربية في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 2019-2022م.