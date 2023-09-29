فتحها ممازحًا صديقه.. مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء انفجار قنبلة يدوية في تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخص، وأصيب خمسة آخرون، الخميس، إثر انفجار قنبلة يدوية، فتحها المقتول ممازحًا صديقه، في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن مواطنًا يدعى "سمير خالد عبده" قتل، بعد أن فتح قنبلة يدوية ممازحًا صديقه أمام بسطة قات، بشارع المرور في حي الدحي، غربي المدينة.

وبينت المصادر، أن انفجار القنبلة تسبب بإصابة خمسة أشخاص آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الثورة العام، بينهم إصابات خطيرة.

وتكررت مثل هذه الحوادث نتيجة انتشار السلاح، وعدم قيام الأجهزة الأمنية بواجبها في منع حمل السلاح والتجول به، منعا لمثل هذه الحوادث التي عادة ما يكون ضحاياها من المدنيين.