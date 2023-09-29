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عدن - ياسمين التهامي - بدون مواد كيميائيّة.. 5 حيل طبيعية للتخلص من الصراصير وطردها من المنزل نهائياً و إلى الأبد

تعتبر الصراصير من أكثر الحشرات تسبباً في الإزعاج والقلق لربات البيوت، حيث إنّها تدخل إلى المنازل من خلال المجاري أو الأبواب والنوافذ، وتختبئ خلال النهار في خزائن المطبخ، وفي الأواني والأوعية المختلفة، وتخرج خلال الليل، ومن الجدير بالذكر أنّ الصراصير قد تلوث الأطعمة، وخاصّةً إذا كانت تعيش في المطبخ، وفي هذا المقال سنعرّفكم على مجموعةٍ من الخلطات والوصفات الطبيعيّة للتخلّص من هذه الآفة المنزلية.

طرق القضاء على الصراصير بالأعشاب

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أوراق اللاوري أوراق اللاوري أو الغار من أهمّ العلاجات الطبيعيّة المستخدمة للتخلص من هذه الصراصير، وذلك بسبب رائحته القويّة والنفاذة، حيث إنّه من الممكن الحصول على هذه الأوراق من كافّة محلات العطارة أو البهارات، ويكون استخدامه من خلال سحق الأوراق، ووضعها في أماكن تواجد الصراصير، وسيلاحظ اختفاؤها مباشرةً.

خلطة الثوم والبصل

يتمّ تحضيرها من خلال مزج ملعقة كبيرة من الفلفل الأخضر الحارّ، مع فصٍ واحد من الثوم، وكمية من هريس البصل، ومن ثم إذابتها في لترٍ واحد من الماء، وترك الخليط ليمتزج مع بعضه البعض لمدّة ساعةٍ من الزمن، ثمّ إضافة القليل من الصابون السائل المخصّص للأرضيات على الخليط السابق، وسكبه في أماكن تواجد الصراصير.

خلطة السكر

خلطة السكر من أسهل الخلطات التي تساهم في التخلّص من الصراصير في المنزل، حيث يجب مزج كمياتٍ متساوية من السكر وبايكربونات الصوديوم (صودا الخبز)، ونثر المزيج عند أعشاش هذه الحشرة، الأمر الذي سيؤدي إلى موتها فور تناولها.

قشور الخيار

يكون استخدامها عن طريق وضعها في قطعةٍ من القصدير، وتغليفها لمدّة ليلةٍ كاملة، حيث ستتفاعل القشور مع الألمنيوم، وسينتج عن هذا التفاعل عصارةً ذات رائحةٍ مزعجة، ستساهم في القضاء على الصراصير والتخلّص منها.

طرق للتخلّص من الصراصير الشامبو

ينصح بمزج كميةٍ من الشامبو في الماء الفاتر، وشطف المنزل به، مع التركيز على سكبه في الأماكن التي فيها صراصير، وذلك سيؤدي إلى موت الصراصير نتيجة عدم قدرتهم على التنفس، كما سيدفعهم إلى الخروج من أعشاشهم ليتمكنّ الشخص من قتلها بشكلٍ يدوي.

الأمونيا

تتميز برائحتها القوية والنفاذة، والتي تسبّب الإزعاج لهذه الحشرات، ويكون ذلك عن طريق إذابة كوبين من مادة الأمونيا في دلو من الماء، وسكبه في البالوعة الموجودة في المطبخ أو الحمام، مع الحرص على تكرار هذه الخطوة مرةً كل أسبوعين للحصول على النتيجة المطلوبة.

البوريك هو عبارة عن حمضٍ يستخدم بشكلٍ أساسي في القضاء على الحشرات المختلفة، ومن الممكن الاستفادة منه بمزجه مع كمياتٍ متساوية من السكر والطحين، ومن ثم تشكيل العجينة على شكل كراتٍ صغيرة ووضعها بجانب الأماكن التي فيها الصراصير، حيث ستجذب رائحة السكر الصراصير، وسيؤدّي الحمض إلى قتله، ومن الجدير بالذكر أنّه من الممكن إضافة الكاكاو إلى الخلطة، كما يجب الحرص على إبقائه بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

الفازلين

حيث يجب دهنه على حافّة علبةٍ مليئة بقشور الفواكه والخضروات، حيث ستقوم القشور بجذب الصراصير إلى داخل العلبة، وسيمنعها الفازلين من الخروج بسبب قوامه اللزج.