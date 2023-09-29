شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 29-9-2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 29-9-2023

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء. اقراء ايضاً : 8.24 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء. 8.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء. 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء. 8.22 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي 8.19 جنيه للشراء. 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء. 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 8.20 جنيه للشراء. 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء. 8.25 جنيه للبيع.

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