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عدن - ياسمين التهامي - بعد 25 عاماً من الفقر..سعودية بمكة تكتشف مفاجأة مذهلة قلبت حياتها رأسا على عقب!

قامت السيدة بتحريك الأحداث وذلك برفع دعوى بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والتي كشفت المفاجأة المذهلة، وهي أن هذه السيدة من عائلة ثرية، أن المستشفى سلمتها عند ولادتها لهذه الأسرة الفقيرة بالخطأ، حيث تم استبدالها بالخطأ مع طفلة أخرى تعود لهذه الأسرة الفقيرة، وتم إثبات نسبها لوالدها الحقيقي بعد أن قامت بعمل اختبارات البصمة الوراثية.

ورفع وكيل السيدة دعوى تعويض لموكلته عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وما زالت تعيشها، لا سيما وأن أمها الحقيقية ماتت خلال تلك الفترة ولم تنعم برؤيتها أو العيش معها.

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وقضت المحكمة العامة بمكة المكرمة، بالحكم رقم 81-13-10، بتعويض المدعية بمبلغ مليوني ريال، وذلك لثبوت حصول الخطأ باستبدال المدعية مع مولودة أخرى، ويعد هذا الحكم نهائيا، حيث قامت محكمة الاستئناف بتأييده.

المصدر: وسائل إعلام سعودية