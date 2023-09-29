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عدن - ياسمين التهامي - فتاة سعودية تناولت المسكنات ومشروبات الطاقة بشكل مفرط وبعد فترة حدثت الكارثة ..تفاصيل

روت فتاة، تبلغ من العمر 29 عاما، قصة إصابتها بالفشل الكلوي، نتيجة إفراطها في تناول المسكنات ومشروبات الطاقة.

وأذاع برنامج "النقطة العمياء"، المذاع عبر القناة السعودية الأولى، تسجيلا صوتيا، يروي قصة الفتاة التي أُصيبت بالفشل الكلوي، نتيجة إفراطها في تناول مشروبات الطاقة والمسكنات دون وصفة طبية.

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وأوضحت الفتاة أنها كانت تتناول كميات كبيرة من مشروبات الطاقة خلال فترة الاختبارات قبل سنوات، وتعرَّضت لمشاكل صحية، منها آلام، ومغص كلوي حاد، واستفراغ، وضيق في التنفس، وتجمُّع السوائل في الجسم، مشيرة إلى أنها تناولت المسكنات بشكل كبير، لتسكين هذه الآلام، دون وصفة طبية وبلا جدول زمني؛ وهو ما أدى لإصابتها بالفشل الكلوي في النهاية.