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عدن - ياسمين التهامي - مشروب طبيعي يقي من السرطان ويعزز صحة القلب والأطباء يعتبرونه معجزة.. تعرف عليه ولن تندم

يعتبر زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت النباتية الموجودة يتم استخراجه من ثمار شجرة الزيتون وغني بالعديد من المركبات الفعالة التي تعزز الصحة وتمنع العديد من الأمراض.

فوائد زيت الزيتون الرئيسية

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حماية القلب من الأمراض:

يحتوي زيت الزيتون على العديد من المركبات المضادة للأكسدة القوية التي تعمل على تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تنظيم مستويات الكوليسترول:

الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون لها القدرة على خفض مستويات الكوليسترول الضارة في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يحسن صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي زيت الزيتون على مركبات تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي كما أنه يحسن عملية الهضم ويقلل من التهاب المعدة والأمعاء.

يحسن صحة العظام:

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة العظام ، مما يساعد على تقوية العظام والحفاظ على كثافتها.

يحسن صحة الدماغ:

يحتوي زيت الزيتون على مركبات قوية تساعد على تعزيز صحة الدماغ وتحسين الذاكرة والتركيز وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الدماغ المرتبطة بالعمر.