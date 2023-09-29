شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أغرب امرأة على وجه الأرض .. لا تشبه النساء ولحيتها أطول من لحية الرجال والمفاجأة في جنسيتها.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت موسوعة غينيس دخول سيدة أمريكية تدعى إيرين هانيكوت الموسوعة للأرقام القياسية لأنها صاحبة أطول لحية لامرأة في العالم. وقال مسؤولو غينيس في بيان إن إيرين هانيكوت البالغة من العمر 38 عاما، تملك "أطول لحية لسيدة بطول 11.8 بوصة (30 سم)". أشارت موسوعة غينيس إلى أن إيرين هانيكوت مصابة بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS)، حيث يسبب ذلك المرض بعض الاختلالات الهرمونية للمصابات به وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى غزارة في نمو الشعر على الوجه، كما هو الأمر في حالة هانيكوت. حلاقة ولفتت إلى أن هانيكوت بعد أن أصبحت في الـ13 من عمرها اعتادت على حلاقة وجهها 3 مرات في اليوم على الأقل، مشيرة إلى أنها في النهاية فقدت جزءا من بصرها، وبدأت تشعر بالتعب من الحلاقة، وقررت بعد كل ذلك المجهود إطالة لحيتها. .

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