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عدن - ياسمين التهامي - رجعي شبابك 10 سنين.. استخدمي الفازلين مع النشا بالطريقة دي ومش هتصدقي اللي هتشوفيه

يعتبر تفتيح وتبييض البشرة من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من السيدات، وذلك لرغبتهم الكبيرة في الحصول على بشرة نضرة وناصعة البياض، لذلك قد يضطر الكثير منهم إلى اللجوء لاستخدامه مستحضرات التجميل باهظة الثمن، وهو ما يشكل عبئا ماديا عليهم، بالإضافة إلى الآثار الجانبية المحتملة لمثل تلك المواد الكيميائية، لذلك الوصفات الطبيعية حل مثالي للكثير منهم، ومن أبرز تلك الوصفات هي وصفة الفازلين مع النشا للبشرة.

وصفة الفازلين مع النشا للبشرة تعتبر تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية الهامة جداً بالنسبة للكثير من النساء، وذلك بسبب فوائدها الكبيرة وقدرتها على تفتيح وتبييض البشرة بشكل فعال، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها وتوفر مكوناتها، وهي كالآتي:

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عدد 2 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. ملعقة واحدة من مسحوق النشا. ملعقة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقة من السكر. ملعقة من زيت الزيتون. طريقة التحضير يمكنك تحضير وصفة الفازلين مع النشا للبشرة بكل سهولة، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

قومي بإذابة الفازلين الطبي في وعاء. أضيفي النشا وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات معاً جيداً. أضيفي ماء الورد وزيت الزيتون وعصير الليمون والسكر إلى الخليط. قلبي جميع المكونات معاً جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس. نظفي بشرتك جيدًا بالماء والصابون قبل وضع الخليط. ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق. فوائد وصفة الفازلين مع النشا يحتوي خليط الفازلين والنشا على العديد من الفوائد للبشرة، ومن أبرز تلك الفوائد هي كالآتي:

يساعد الخليط على تفتيح البشرة وتوحيد لونها. التخلص من اسمرار البشرة والبقع الداكنة الموجودة فيها. ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف خلال فصل الصيف. شد البشرة وتأخير ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن. علاج حبوب الشباب والندوب الموجودة في البشرة.

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