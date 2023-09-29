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عدن - ياسمين التهامي - لن تتخيل ما يحدث لجسمك عند شرب الماء الساخن على الريق وهذه الطريقة تضاعف من فوائده

دوماً يَنصح الأطباء بضرورة الحفاظ على ترطيب الجسم، والذي سيَتم ترطيبه عن طريق الإكثار من تناول الماء والسوائل بطوال اليوم، وبالفعل كان خيار مثال للترطيب، ولكن الذي أعطى فائدة أكبر هو الماء الساخن، والذي يَتفنن البعض في إعطاء نكهة قوية له إما بوضع عصير الليمون أو العسل، ولقد أثبتت الدراسات أنه من أفضل الوصفات التي تَعمل على تَعزيز الصحة والحصول على الوزن المثالي بدون بذل مجهود. شرب الماء الساخن في هذه الحالة سيتم تناول الماء الساخن على الريق بعد إضافة عصير الليمون، سيَعمل على طرد السموم التي تتَكون في الكبد، والكلى، بالإضافة إلى أنه يَعمل على تَحسين وظائف التمثيل الغذائي الذي سيؤدي بالطبع إلى خسارة الوزن، والعمل على تَسريع عملية الحرق للدهون المخزنة، وللحصول على أفضل النتائج يَجب أن يَتم تناول الماء الساخن بالليمون قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة على الأقلّ. اقراء ايضاً : فوائد الماء الدافئ إن كانت له قدرة عالية في طرد السموم من الجسم، فإنه بالطبع سيُساعد في طرد النفايات والسموم من القولون، مما يَقضي على جميع الاضطرابات التي يُعاني منها الكثير من الأشخاص، بالإضافة للقضاء على تَهيج القولون، والتخلص من الإمساك، والغازات التي قد تَكون مصدر إحراج للكثير، خاصًة عندما يَتم دمج الماء الساخن للنظام الغذائي وليس فقط بالصباح بل على مدار اليوم. فوائد وضع العسل مع الماء الدافئ بالطبع العسل يُعتبر من المواد التي تَعمل على تَعزيز صحة الجهاز المناعي للجسم، وعندما يَتم وضعه مع الماء الدافئ يُعطي نتائج رائعة، للجسم أو البشرة، فهو ينعكس على صحة البشرة، ويَجعلها صحية، ونضرة، بجانب أن هذا الكوب يُعتبر أيضاً طارد للسموم، ويَجعلها صافية، وخالية من الشوائب، لأنه ببساطة هذا الكوب يَقضي على جميع أنواع البكتيريا والجراثيم التي يُمكن أن تؤذي الجسم، كل ذلك بالطبع في حالة الاستمرار بتناوله على الريق. احرصوا على أن يَكون بداية اليوم مع تناول كوب الماء الساخن وقوموا بوضع النكهة التي تفضلونها لإضافة مذاق لذيذ للماء الساخن، وثقوا أنكم في كل مرة ستَحصلون على نتائج رائعة لن تجدوا مثلها في أي وصفة طبيعية أخرى، فستَتمتعون بالصحة القوية، والجسم المثالي، والبشرة النضرة.

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