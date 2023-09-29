شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذيرهام .. المركز الوطني للارصاد السعودية يرفع درجة التحذير للقصوي “الأحمر” سيول وأمطار غزيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في لحظة تاريخية ونادرة، رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى “اللون الأحمر” على منطقتَي مكة المكرمة وعسير. السبب وراء هذا الإجراء هو توقع هطول أمطار غزيرة قد تسبب في تداخلات وإضطرابات جوية مع هطول الأمطار الغزيرة، توقع المركز أن تظهر العديد من التأثيرات المصاحبة للحالة الجوية. من بين هذه التأثيرات، يمكن توقع حدوث رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية. كما يُتوقع تساقط البرد وجريان السيول وظهور صواعق رعدية، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا وخطورة.

مناطق تحت الإنذار تحتل مكة المكرمة وعسير مقدمة الخطوط الأمامية في مواجهة هذه الحالة الجوية. في مكة المكرمة، يشمل الإنذار منطقة الطائف بينما في عسير تدخل تحت نطاق الإنذار المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. هذه المناطق ستكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن الأحوال الجوية السائدة.

بحسب المركز الوطني للأرصاد، سيبدأ الإنذار في الواحدة ظهراً، ويستمر حتى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء. هذا الإنذار يهدف إلى إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والمقيمين، وتحذيرهم من الخروج إلا في الحالات الضرورية. كما يُشدد على اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة لضمان الأمان.

الاستعدادات الأمنية والخدمية

الجهات المعنية تعمل بجدية وتكاتف لضمان سلامة الجميع. تم تخصيص فرق الإنقاذ والإسعاف للتعامل مع أي حالات طارئة، بالإضافة إلى توفير المساعدة اللوجستية والدعم الخدمي للمتضررين يتم التأكيد على أهمية التواصل الدائم والتنسيق بين الجهات المختصة للتعامل مع الحالة الجوية بكفاءة وفعالية في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، يُنصح الجميع بتوخي الحذر واتباع الإرشادات الأمنية. من الضروري تجنب الخروج إلا في الحالات الضرورية والابتعاد عن مواقع جريان السيول. الحفاظ على الاتصال بالجهات المختصة ومتابعة التحديثات الجوية يُعد خطوة مهمة لضمان الأمان..