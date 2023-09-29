شكرا لقرائتكم خبر عن لو نسيت رمز ومفتاح قفل حقيبة السفر اليك طريقة عبقرية لفتح القفل برمز سري وبدون آلة او كسر "جربها" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لو نسيت رمز ومفتاح قفل حقيبة السفر اليك طريقة عبقرية لفتح القفل برمز سري وبدون آلة او كسر "جربها"

الغالب منا حين يكون مسافراً تشغله مشاغل السفر فينسى رمز قفل الحقيبه في المطار ولا تتمكن من التصرف لأخذ أغراضك أو المخاطرة باتلافها لكي تحصل على اوراقك الرسمية حيث أن هذا يعد أحد أكثر المواقف صعوبة والتي يتمنى كل شخص ان لا يقع بها أحد ..

لذلك من الطبيعي أن يتجول المسافريين بحقائب ذات أقفال لزيادة الحماية والمحافظة على أغراضهم بأمان وسوف نعرض لك في هذه السطور طرق فتح الحقيبة في حال نسيت رمز القفل ، لاتقلق فقط اهدا وطبق الخطوات التالية

اقراء ايضاً :

أحفظ الخطوات في حال أحتياجها في وقت ما نبدا بالتقسيم الرئيسي للأقفال الحديثة لحقائب حقائب وأكياس الأمتعة من خلال إبزيمها وطريقة الافتتاح: مدمج وتركيب؛ القلاع مع مفتاح أو رمز. النظر في ميزات كل منهم.

مدمج قفل مع فتح مع مفتاح هذا النوع هو الأقدم المعتاد، لأنه يتم إنتاجه منذ أوقات الاتحاد السوفيتي، والعديد من الركاب يثقون به. يتم تضمين حالة القفل نفسها مباشرة في جدار الحقيبة، ويفتح بمساعدة مفتاح عادي.

هذا النموذج، عند استخدام قفل عالي الجودة، يعتبر أكثر حماية موثوقة للجميع، على الرغم من أن تكلفتها ستكون عالية بما فيه الكفاية. إذا فقد المفتاح من مثل هذه الحقيبة، فلن يكون من الممكن فتحه بنفسك، ولم يتم تجنب مساعدة أخصائي الإصلاح ببساطة.

إذا تم تثبيت قفل ميزانية بسيطة، فيمكنك محاولة صنع شريحة رقيقة أو شفرة مزلاج سكين داخل الثقب. على الأرجح أنه لن يكون من الصعب جدا وفتح القفل. ولكن فقط في موثوقية هذه الحماية هو الشك.

مدمج قفل رمز هذا النوع من القفل الحقيبة هو الأكثر غير مكلفة ومشتركة حتى الآن، ويتم تثبيتها على جميع طرازات الحقائب تقريبا تقريبا. يتكون في أغلب الأحيان من ثلاث عجلات صغيرة بالأرقام ، مباشرة المزلاج نفسه مع فتحات العدائين من سستة معدنية أو بلاستيكية وأزرار لتثبيت التشفير. لفهم كيفية فتح حقيبة إذا نسيت الكود مع 3 أحرف، تحتاج إلى معرفة مبدأ عملها. في القلعة المعروضة في البداية تشفير "000" ، يمكنك إعادة تعيين التعليمات البرمجية عن طريق الضغط على الزر. بعد ذلك، يتم تعيين مزيج من الأرقام التي تحتاجها. بعد ذلك، يتم تثبيت فتحات البرق في الشقوق المقصودة خصيصا، وتغيير الأرقام إلى المجموعة العشوائية. في الواقع، افتح الكود على حقيبة الحقيبة إذا نسيت الكود، فلا تشكل مشكلة خاصة إذا كنت تفكر في أن تكلفة المنتج بأكمله منخفض، ثم الموثوقية صغيرة أيضا. ما يمكن أن تؤخذ:

إذا لم تساعد الأساليب المذكورة أعلاه، فإن الاختيار الكامل للقانون لا يزال إلخ. هذه العملية طويلة جدا، ولكن بعد 1.5 ساعة، ربما ستتحقق النتيجة. إذا كانت كل هذه الطرق، وكيفية فتح قفل رمز إذا نسيت الرمز على الحقيبة لم يساعد، سيتعين عليك الاستفادة من طرق أكثر جذرية. في كثير من الأحيان الفاسقات مصنوعة من البلاستيك، لذلك يمكن كسرها بسكين أو مفك البراغي. لكن الحماية قبل الإصلاح لن تكون بعد الآن.

ميزات القلاع المثبتة الفرق الرئيسي في هذه القلعة هو موقعه الخارجي، في أغلب الأحيان على الفاسقات البرق. بالإضافة إلى مدمج، يحدث ذلك نوعين: مع المفتاح والرمز. تعتمد الموثوقية على جودة المنتج، لأن السلاح نادرا ما يكون رخيصا، ولكن على الرغم من هذه الحقائب مع أقفال مفصولة، فإنه يتعرض في كثير من الأحيان للاختراق.

كيفية فتح قفل مفصل إذا فقدت المفتاح أو نسيت الرمز: لتجنب فقدان الأشياء باهظة الثمن والقيمة، فمن الأفضل وأكثر موثوقية حملها معك على متنها، في كيس مصنوع يدويا، والحقائب نفسها ملفوفة بإحكام مع فيلم البولي إيثيلين، لأنه لن يشير على الفور فورا على القرصنة، ولكن أيضا يحمي من الأوساخ.

هل نسيت الكود من حقيبتك؟ لا تنذعر! على الأرجح، ستتمكن الحقيبة من فتحها بشكل مستقل. أولا تحتاج إلى فهم المشكلة التي واجهتها:

مدمج في قفل مفتاح أقدم نوع من القلعة على الحقيبة، التي تم إصدارها في الاتحاد السوفياتي وأوروبا في القرن الماضي. يعتمد نجاح فتح مستقل مباشرة على جودة الآلية. حقيبة غير مكلفة، يمكنك محاولة فتح، ودفع مزلاج باستخدام سكين أو ملف الأظافر. أقفال عالية الجودة (كما في حقائب ريدموند) حتى ببساطة فتح لن تعمل وقد تتطلب المساعدة من أخصائي. في الحالة القصوى، يمكنك تطبيق قوة تقريبية، وكسر القفل مع مفك البراغي السميك.

مدمج قفل رمز النوع الأكثر شيوعا من القفل على حقيبة هو الآلية المدمجة مع الكود. بشكل افتراضي، مزيج من "000" أو "0000" (نادرا جدا)، والتي يجب تغييرها على الفور على الفور. إذا تم نسيان الرمز، فهناك عدة طرق لفتح مثل هذه القلعة في وقت واحد:

القرصنة الخام على نماذج الميزانية، مصنوعة الإمساك للعدائين البرق من البلاستيك. يمكن أن تكون ببساطة قطع بسكين وافراد سستة. في المستقبل، يمكن تثبيت حقيبة قلعة جديدة تم شراؤها على Aliexpress.com مقابل 200 و 300 روبل. إنه يتغير ببساطة، تحت بطانة يتم تثبيته مع مسامير 2 إلى جسم الحقيبة.

سستة "النفايات" من الضروري تناول مقبض الكرة التقليدي وسستوسة. سوف تختفي البرق على الأطراف ويمكنك الوصول إلى محتويات الحقيبة ()، ولكن ضع في اعتبارك، فلن يكون من الممكن إغلاقه. إذا كنت تستخدم هذه الطريقة بينما في إجازة - فكر في كميات محظوظين. لا يمكن أن تملأ الحقيبة إلى أعلى الأشياء، ربط الحبل، لذبح فيلم وفي هذا النموذج للعودة إلى الوطن.

تحطم كامل إذا كان رمز القفل يتكون من 3 أرقام، فيمكنك الذهاب عبر جميع المجموعات أكثر من ساعة. وإذا كنت تتذكر رقم واحد على الأقل - كوب في 10 دقائق. كل ما تحتاجه هو الأفضل والانتباه حتى لا تفوت المجموعة الصحيحة. مثل "claper" الأكثر تعقيدا، ولكن في نفس الوقت طريقة مثيرة للاهتمام يمكنك بها تجربة نفسك كقليل، "mudzhetter". ستحتاج إلى مصباح يدوي (يمكنك تشغيل الفلاش على الهاتف) وإبرة (مقطع، سكين رقيقة).

فرض إبرة بلطف في الفجوة بجانب العجلة الأولى والبدء في تحريفه. في الفتحة حيث توجد الإبرة، ستكون القرص مرئيا على أنه يجب أن تظهر العطلة، في بعض الأحيان يمكن أن يكون هناك اثنين - كبير وصغير. من المهم ترتيب RECESS (أو أكبر من العطلة) أدناه، أي. إذا ظهر العادم الكبير في الجزء العلوي من الموضع "1"، يجب تعيين القفل على وضع "6". عندما "2" - تحتاج إلى تثبيت "7"، إلخ. بمعنى آخر، عندما ترى مغفرة على القرص - أضف إلى القيمة الحالية "5" ونقل القرص إلى هذا الموضع. تفعل أيضا مع اثنين من عجلات المتبقية. يتم تفكيك الطريقة في الفيديو:

سميع بالضغط على زر فتح للحقيبة، في الوقت نفسه، ابدأ تشغيل عجلات القلعة (الأول هو الأقرب إلى المزالج). بالنقر فوق أو الأحاسيس، يمكن فهم أنه ارتفع القرص إلى الموضع المطلوب ويمكن نقله إلى ما يلي. لسوء الحظ (أو لحسن الحظ للمالك)، بحيث يمكنك فقط فتح حقائب حقائب ذات أقدم ورخيصة، والتي لها آلية بسيطة للغاية مع ملاحظات مباشرة من المزلاج إلى الأقراص. على الأرجح، لن تعمل هذه الطريقة.

أقفال مفصلية على حقيبة عادة ما تتسكع هذه الأقفال على عداء حقيبة البرق، في الحالة عندما لا تكون هناك آلية حماية مدمجة. يتم تقسيمها أيضا إلى الرمز ومع المفتاح. وفقا للإحصاءات، فإن الحقائب مع أقفال مفصولة هي موضوع زيادة اهتمام موظفي المطار والمرورات المحتملة. في ضوء هذا، فكر في الأمر، ولكن هل يستحق كل هذا العناء لتعليقها؟ البديل وأكثر من ذلك

إنها عبوة على فيلم الأمتعة: على معدات خاصة في المطار أو الطعام العادي من السوبر ماركت. الرغبة في فتح حقيبة الحزمة عادة ما تكون أصغر، ويحمي الفيلم ضد الأوساخ.

فتح قلعة مثبتة يمكن فتح القفل المثبت بنفس طريقة المدمج، ولكن ملاحظة: لا توجد عناصر بلاستيكية فيها. يمكن فتح القفل مع الكود مع بحث كامل أو العثور على فانوس مع مصباح يدوي وإبر. يمكن التحقق من القلعة مع مفتاح مع مفك البراغي الصغيرة، وجبة خفيفة الأشكال مع الحلمات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فتح حقيبة القفل المقروء وإغلاق باستخدام مقبض حنفز تقليدي. للقيام بذلك، تحتاج فقط إلى اختراق السوستة، افتح حقيبة ليست لمسة من القفل، ثم اقضي الفاسقات لإغلاقها.

بالطبع، يمكنك فتح القفل المدمج، لكن الحقيبة لن تتمكن من إغلاقها. كيفية تغيير الرمز على قفل حقيبة على قفل رمز الحقيبة الجديدة، يتم تعيين كلمة مرور "000" أو "0000" بشكل افتراضي. قبل السفر، يجب إعادة تعيين. يتم ذلك في 4 خطوات بسيطة:

يمكنك تكوين قفل التعليمات البرمجية المثبتة بنفس الطريقة، والشيء الرئيسي هو تحديد ما إذا كان هناك زر منفصل على القفل أو تحتاج فقط إلى الحفاظ على المزلاج المفتوح وتغيير موضع الأقراص بأرقام. الحقيبة هي رفيق لا غنى عنه للمسافر. والحقائب المجهزة لقفل التعليمات البرمجية هي أيضا حارس موثوق للأشياء المخفية فيه. بعد كل شيء، ليس دائما تحت إشراف المالك.

في كثير من الأحيان في كثير من الأحيان هذا الظروف يتمتع نجس لممارسة عمال المطارات. عند استخدام النقل الجوي - الشيء المعتاد. إنه لمثل هذه الحالات يتم تثبيت أقفال الكود على الحقائب. مثل هذا الإجراء يحمي موصل هذه الملحقات على الطرق من القرصنة من قبل المتسللين.

ولكن لسوء الحظ، يحدث ذلك أن المالك نفسه نسيت تماما المزيج السري ولا يمكنه الوصول إلى ممتلكاته بسبب الغائب. هل من الممكن فتح قفل رمز الحقيبة إذا كنت قد نسيت الرمز السري؟ حل هذه المشكلة حقيقية. الشيء الرئيسي هو عدم الذعر ولا تحاول كسر القلعة على الفور مع الجذر، أولا حاول أساليب أكثر بسيطة وإنسانية.

افتح قفل التعليمات البرمجية بواسطة طريقة الاختيار في البداية، تقوم الشركة المصنعة بتعيين مجموعة التعليمات البرمجية "000"، ومع ذلك، في بعض الأحيان "111". من الواضح أن المالك بعد شراء ملحق يغير ترتيب الأرقام إلى ذوقه. ولكن إذا تذكر ذلك بعد ذلك، لا يعمل مجموعة جديدة، فأنت بحاجة إلى محاولة اختيار النسخة المنسية من المئات والوحدات المثبتة.

إذا كنت محظوظا، لكنه يحدث، فسوف يفتح القفل بسرعة. ولكن بالنظر إلى أن خيارات المجموعات الممكنة هي كثيرا، لا يمكن أن تستمر ساعة واحدة في التحديد. ومع ذلك، تعتبر هذه الطريقة فعالة للغاية، وتستخدمها إذا كانت هناك حاجة إلى محتويات الحقيبة الآن، ولا توجد إمكانية للذهاب إلى ورشة العمل.

اختر الكود المفقود غالبا ما يتم ساعده من خلال تصميم القلعة. بالنظر إلى الآلية، يمكنك رؤية الثغرات التي من خلالها الأجزاء الداخلية للإمساك مرئية. إذا تم تعيين رقم، والذي لا يتطابق مع الكود المقصود، فستكون عجلة مرئية فقط من خلال الفجوة. حول الشكل المحدد بشكل صحيح يظهر Groove ظهرت في مجال العرض.

في حقيبة غير مكلفة للغاية، يمكنك اختيار تركيبة للشائعة. يوصى بإغلاق عينيك، وتدوير اللمس - شدة الأحاسيس تزيد. بدوره، تدوير العجلات، يجب عليك إيقافها في الموضع الذي سمع فيه الكسوة الخوف، أو الدورة تنفخ إلى حد ما. هذا يشير إلى أن العجلة سقطت في وبعد صحيح، تعمل آليات القفل بصمت تقريبا وسلاسة. في هذه الحالة، لا تؤثر الطريقة الموضحة لفتح القفل.

يبقى الانخراط في مجموعات. ابدأ من 001، 002 ... ولذا لن يتم الكشف عنها. من الواضح أن عليك أن تكون صبورا، لأن اختيار رمز مكون من ثلاثة أرقام يمكن أن يستغرق ساعتين على الأقل. ولكن ربما نحن محظوظون. هذا إذا تم نسيان الرمز، فإن هناك شيء من نوعه 021، وليس 894. خذ هذه المرنة إلى ملاحظة عند ضبط التعليمات البرمجية على واحدة جديدة. بانال القرصنة يتم تحديد حجم الجهود عند فتح القفل بهذه الطريقة من خلال جودة الآلية، وكذلك المواد التي تم من خلالها. في النماذج الرخيصة، وضع الإمساك بالبرد، لذلك حتى ملف الأظافر يمكن أن يكون بمثابة أداة مناسبة للقرصنة. إذا تحولت التفاصيل التي قفل القفل إلى أن تكون أكثر دواما، فتناول مفك البراغي. قد يكون من المفيد أن تكون سكينا، والتي عادة ما تكون ص. بالطبع، إذا لم تضعه في حقيبة. يحدث ذلك أن المزالج، والاحتفاظ بالعدائين، مصنوعة من البلاستيك، ثم تصل إلى النتيجة أسهل بكثير.

سؤال "كيفية فتح حقيبة فئة متميزة مع قفل التعليمات البرمجية" يحتوي على خيار إجابة واحدة فقط - "تحتاج إلى الذهاب إلى ورشة العمل." للاختراق الإمساك عالي الجودة، بالكاد لا تنجح. في الوقت نفسه، كن مستعدا للحقيقة أن "الدب" سيسطل تأكيد تنتمي حقيبة الحقيبة، فهي تطلب منك أو طلب رسوم متزايدة لعملك. خلال العطلة التي طال انتظارها القادم على حقيبتي، مطوية على حواء، تم إسقاط رمز القلعة. خارج النافذة الشمسية، والبحر، وأنا في غرفة الفندق مكسورة لمدة ساعة في صفوف القراصنة للوصول إلى ملابس السباحة المفضلة لديك، واشياء اخرى. إذا تحولت مرة واحدة على الأقل إلى مثل هذا الموقف، فسوف تفهم عمق اليأس في الوقت الحالي. لكن كل شيء ليس سيئا للغاية، لأنه قد يبدو للوهلة الأولى. الطريقة لفتح مغلقة على حقيبة القفل هي، وليس واحدة. وهذا لن يحتاج دائما إلى أخصائي. لذلك، كيفية فتح حقيبة إذا نسيت الرمز أو فقد المفتاح من القلعة؟

أنواع القلاع من الحقائب الحديثة لتبدأ، سوف نفهم أن أنواع القلاع الموجودة في الحقائب الحديثة. هناك أقفال مدمجة ومصممة. علاوة على ذلك، يمكن لأولئك وغيرهم أن يكونوا مثل الكود، لذا افتحوا من المفتاح. بالطبع، تقترب من فتح هذه الحقائب مختلفة إلى حد ما. ولكن أول الأشياء أولا.

كيفية فتح قفل رمز مدمج هذا الخيار هو الأكثر شيوعا في حقائب الميزانية. إذا نظرت إلى جهاز هذا القفل، فهناك مزلاج هنا، حيث يتم توفير فتحات للعدائين البرق والعجلات ذات الأرقام وزر صغير لفتح القفل.

افتح قفل مدمج مع المفتاح نوع آخر من قفل مدمج - بدون عجلات، ولكن مع المفتاح. إذا فقد المفتاح أو قد كسرته عن طريق الإهمال، يمكنك تجربة طرق المحامل - لدفع المزلاج مع شفرة أو ملف الأظافر وفتحه بعناية. ولكن هذه الطريقة صالحة فقط فيما يتعلق بنماذج منخفضة التكلفة - الشركات المصنعة عالية الجودة تثبيت أقفال أقوى وموثوقة، بحيث لم تعد هناك من دون سيد هنا. وهل يستحق الحصول على حقيبة يمكن أن تفتح أي الهواة دون أي مشاكل؟

ميزات القلاع المثبتة تتميز القلعة المثبتة بحقيقة أنه يعلق ببساطة على المتسابقين. إذا كنت ترغب في ذلك، فيمكن إزالته وإزالته في مربع الجدول، والذي لن تفعله مع حقيبة حقيبة بالفعل في الحالة. ومع ذلك، فإن فتح مثل هذه القلعة أسهل من البساطة - مجرد وجبة خفيفة. هذا هو السبب في أن هذه الحقائب مفتوحة في كثير من الأحيان.

أكثر طرق إنسانية لفتح القفل هي نفسها بالنسبة للنماذج المضمنة. ما عليك سوى التقاط مزيج للحصول على رمز أو محاولة نقل المزلاج مع ملف الأظافر أو كائن حاد آخر.

جميع إكسسوارات الطرق الحديثة مجهزة تقريبا بأقفال التعليمات البرمجية لتجنب اختلاس الممتلكات وفتح الأمتعة. في بعض الأحيان يتم شراء القفل بشكل منفصل ويتم تثبيته على الحقيبة بشكل مستقل. ولكن في صخب يوميا وتدفق مستمر للمعلومات، قد ينسى الشخص بسهولة مزيج من الأرقام على القلعة، وتبقى واحدة إلى واحدة مع حقيبة قفل. ماذا لو كنت نسيت الرمز على الحقيبة؟ في هذه الحالة، يجب أن يهدأ المسافر وجمع أفكاره للعثور على المجموعة العزيزة في أعماق ذاكرته. ربما هذا هو تاريخ ولادته أو أرقام كبيرة أخرى. إذا كانت محاولات دون جدوى، فلا ينبغي استخدام الأرقام لم يتم استخدام النصائح الموضحة أدناه.

كيفية فتح حقيبة إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك؟ قلعة القرصنة الفنية إذا نسيت المسافر كلمة المرور على الحقيبة، وكيفية فتحه لا يعرف، وتم تجربة جميع الطرق اللطيفة بالفعل، ثم عليك اختراق القلعة. على حقائب الميزانية، أقفال تصميم بسيطة يمكن فتحها مع منشار أو مفك البراغي. على الملحقات الأكثر تكلفة، سوف يفتح القفل من الصعب. يمكن اعتبار الإمساك المفصلي ب Hacksaw أو طاحونة. يتعرض معالجة جهاز الحماية ميكانيكيا للأداة ويفتح الحقيبة. في هذه الحالة، بالطبع، سيتعين عليك شراء إمساك جديد.

.