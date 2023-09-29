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عدن - ياسمين التهامي - وصفه سحريه.. اعملها في 5 دقائق فقط كيفية التخلص من رواسب الأسنان السوداء والجير بشكل طبيعي تعرف عليه

تعتبر رواسب الأسنان السوداء واحدة من المشاكل التي يواجهها الكثير من الأشخاص، حيث يحرص الكثير على الحصول على أيمان نظيفة تماما وناصعة البياض والتخلص من السواد والجير وكافة مشاكل الأسنان التي قد تنتج من الكثير من الأسباب أهمها تراكم بقايا الطعام والحلوى وغيرها، وقد نصح الكثير من أطباء الاسنان ببعض النصائح الهامة لكي يتم التخلص من الرواسب السوداء للأسنان بسهولة وبدون تعقيد، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التخلص من رواسب الأسنان السوداء.

التخلص من رواسب الأسنان السوداء

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ويمكن أن يتم استخدام بعض المكونات البسيطة في تحضير وصفة هامة يتم تطبيقها على الأسنان للتخلص من الرواسب المختلفة، وتتمثل مكونات هذه الخلطة فيما يلي.

يتم احضار عود أسنان.

بالاضافة الى نصف ملعقة صغيرة من الملح.

وكذلك احضار كأس من الماء الدافئ.

بالاضافة الى كمية من ماء الأوكسجين.

وكذلك احضار فرشاة الأسنان.

وكمية من غسول الفم المطهر.

بالاضافة الى ملعقة كبيرة من بيكاربونات الصودا.

تحضير وصفة التخلص من رواسب الاسنان السوداء

ويمكن ان يتم استخدام المكونات التالية بسهولة لتحضير الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم مزج هذا الخليط ووضعه بطبق صغير.

ومن ثم يتم وضع كمسارين هذا المكون على فرشه الأسنان، ثم يتم استخدامها في غسل الأسنان بشكل جيد، حيث يتم البدء من الأسقف، ثم الغسل في جميع الجوانب، وذلك حتى يتم ضمان وصول الخليط الى كافة أماكن الاسنان.

ثم نحضر بعد ذلك بكوب صغير ونضع به القليل من ماء الأكسجين والقليل من الماء الدافئ.

ومن ثم يتم اجراء عملية غرغره للأسنان لمده دقيقة او دقيقة ونصف.

ثم نحضر عود الاسنان ومن ثم يتم العمل على شطب الرواسب، والتي سوف تكون سهله التنظيف.