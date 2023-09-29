صنعاء.. محامي المختطفين يكشف عن تعرضه للتهديد من أرقام مجهولة 

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف محامي المختطفين في صنعاء، عبدالمجيد صبرة، اليوم الجمعة، عن تعرضه للتهديد من أرقام مجهولة، للبحث عنه لاختطافه.

وقال المحامي صبرة، في منشور له على صفحته الشخصية في "الفيس بوك"، إن "عاقل الحارة التي يسكنها أبلغه باتصالات من رقمين مجهولين يبحثان عن عنوان مسكنه".

وأضاف صبرة، أن عاقل الحارة أبلغه أن المجهولين أكدوا أنهم سيأتون إليه لاختطافه".

وحمّل المحامي عبدالمجيد صبرة، "مالكي الرقمين الذين نشرهما على صفحته وهما "٧٧١٩٦٢٩٠٥، ٧٧١١٤٦٣١٧ مسؤولية سلامته، وأي تهديدات قد يتعرض لها".

ويعمل صبرة محاميًا منذ 2015 مدافعًا عن المخطوفين، ظلما وعدوانا بدون أي جريمة.

وكشف صبرة مؤخرا نقلا عن قادة حوثيين خطف أكثر من 1000 شاب يوم الاثنين الماضي من المحتفلين بالذكرى السنوية لثورة السادس والعشرين من سبتمبر.