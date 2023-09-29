شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “استخدمها في الحلال فقط”.. طرق سحرية لفتح أي قفل في العالم بدون مفتاح جربها وادعيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من الوارد جدا أن يتم فقد مفتاح القفل لأي سبب كان ولهذا قد يواجه الفرد مشكلة في فتح الباب الرئيسي لمنزله إذا كان مفتاح القفل مفقود، والأمر ذاته بالنسبة لخزانة في بيته مهمة، أو قفل موجود في سيارته وهذا يسبب مصدر إزعاج للجميع لهذا بدلا من كسر القفل و شراء واحد آخر عوضا عنه، سنذكر لكم طرق سهلة وسريعة لفتح القفل بدون مفتاح.

طرق لفتح القفل عند ضياع المفتاح استخدام مفك البراغي أو مسمار طويل.

إذا كان قفل صغير الحجم يمكن استخدام مسمار طويل او مفك براغي فقط علينا أن نقوم بوضع المسامير في فتحة القفل مع العمل على تحريكه للأمام والخلف ، حتى الشعور بأنه قد تم الضغط على الأجزاء الداخلية للقفل ثم نحرك المفك للأعلى وسوف يتم فتح القفل بعد سمع صوت النقر

استخدام ورقة أو شريط لاصق

تلك الطريقة تستخدم للقفل الذي يوجد فيه ثقوب صغيرة بحيث نحضر شريط لاصق ويتم وضعه على هذه الثقوب، والاستمرار بالضغط عليها برفق سوف يؤدي بكل تأكيد إلى دفع الأجزاء الداخلية للقفل ومنها يتم فتحه مباشرة

استخدام أدوات فتح الأقفال

اذا لم تقضي الطرق التقليدية السابقة نفعا يمكن شراء أدوات فتح الأقفال وهي متوفرة عبر المتاجر المختلفة في الإنترنت، وبعض متاجر الأجهزة أو حتى يمكن استدعاء النجار أو صانع الأقفال وهو سوف يقوم بفتح القفل بكل سهوله..