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عدن - ياسمين التهامي - مش هاتشوفيهم تاني.. طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الصراصير الكبيرة والصغيرة للأبد

استعادة السيطرة على منزلك من الصراصير يمكن أن يكون تحدياً كبيراً، وخاصة إذا كنتِ لا تريدين استخدام المبيدات الكيميائية الضارة، ولكن هناك العديد من الطرق الطبيعية والآمنة التي يمكنكِ استخدامها للقضاء على الصراصير والحفاظ على صحتك وصحة أسرتك.

التخلص من الصراصير

خليط السكر والخميرة: يمكنك استخدام خليط من السكر والخميرة لعمل فخ للصراصير، حيث أن الصراصير تنجذب إلى السكر، بينما تعمل الخميرة على تسميمها، يمكنك وضع الخليط في برطمان ووضعه في المناطق التي يوجد فيها الصراصير.

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كيف اتخلص من الصراصير بشكل نهائي؟

بعد الانتهاء من استخدام هذه الطرق الطبيعية للتخلص من الصراصير نهائيًا، من الأفضل أن تتخذي بعض الإجراءات الوقائية لمنع عودة الصراصير، قومي بتنظيف منزلك بانتظام، وخصوصا المطبخ والحمام، واحرصي على تغطية الطعام واغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام.