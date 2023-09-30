بعد أيام من التظاهرات المناهضة لهم.. قيادي حوثي يدعو السعودية لتسريع السلام مع مليشياته

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا قيادي حوثي بارز، الجمعة، المملكة العربية السعودية إلى تسريع خطوات السلام مع مليشياته، بعد أيام من انتفاضة عارمة مناهضة لهم بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

وقال القيادي الحوثي حسين العزي، المعين نائب لوزير الخارجية في حكومتهم عير المعترف بها دوليًا، في تغريدة له على منصة "إكس"، "إنه يجب على مليشياتهم والسعودية، مواصلة المضي قدما نحو السلام".

وشدد على ما وصفه بضرورة "الانخراط العملي في تنفيذ إجراءات بناء الثقة، وعدم الإصغاء للأطراف المعيقة والمعرقلة من المندفعين والمنتفعين"، دون تحديد جهة بعينها، لكن الانتفاضة التي حدثت في صنعاء والحديدة وإب بمناسبة ذكرى الثورة قد تضعف الجماعة وبالتالي قد تؤثر على موقع المليشيا في تلك المفاوضات.

ولم يشر العزي صراحة إلى تأثير الانتفاضة لكنه قال إن "المجتمع الدولي يعد معرقلا أيضا، للسلام". حسب زعمه.

واندلعت مظاهرات عارمة في معظم المحافظات اليمنية بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة الـ 26 من سبتمبر، وتحديدا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، وذلك في تحد واضح للمليشيا رغم حملات التهديد والاختطافات التي طالت المتظاهرين.