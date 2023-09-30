الضالع.. مليشيا الحوثي تخطف 30 شابًا في "الحشاء" على ذمة الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر 

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليومين الماضيين، قرابة 30 شابًا من أبناء محافظة الضالع (جنوب البلاد) على ذمة الاحتفال بالذكرى الـ 61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وقال سكان محليون، لـ"يمن شباب نت"، إن عناصر مليشيا الحوثي نفذت خلال يومي الخميس والجمعة، حملة اختطافات بمديرية "الحشاء" شمال المحافظة، على خلفية احتفالهم بثورة ٢٦ سبتمبر.

وأوضحت المصادر، أن عناصر الحوثي اختطفت قرابة 30 شابًا من أبناء منطقة "ضوران" بمديرية الحشاء، من منازلهم وأماكن تجمعهم، وزجت بهم في سجن المديرية.

ووفقا للمصادر، فإن مجموعة من أهالي ومشائخ وأعيان المنطقة، ذهبوا الى قسم الحشاء، بهدف طلب الافراج عن الشباب، إلا ان عناصر القسم رفضوا الإفراج عنهم.

ونفذت المليشيات حملات اختطافات، في مناطق سيطرتها أبرزها في صنعاء وإب وشمال الضالع، على خلفية الاحتفال بثورة سبتمبر المجيدة، كما اعتدت على المواطنين ونزعت الأعلام منهم.