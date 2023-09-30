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عدن - ياسمين التهامي - مواطن إماراتي يتسبب بصدمة واسعة في السعودية لأنه فعل هذا الشيءعلنًا بمجرد وصوله أبها
وثق مقطع فيديو ، تدوين إماراتي عبارة " أبها أحلى من لندن " ، على زجاج سيارته ، ما أثار إعجاب المتابعين بمواقع التواصل .
وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل ، حيث عبر المتابعين عن إعجابهم بالإماراتي الذي فضل أحد المناطق بالمملكة على مدينة أوروبية ، وكتب على الزجاج الخلفي لسيارته " أبها أفضل من لندن" .
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وعلق أحد المغردين على الفيديو " اقسم بالله أن الإماراتيين أحسن من مشاهير الفلس عندنا إعلانات مجانية عن جنوب السعودية .. أحلى عبارة على سيارة إماراتي .. (أبــــــها أحلا من لندن ) ".
وتٌعد مدينة أبها جنوب المملكة ، من المدن التي تكون الأجواء بها باردة في فصل الصيف وعادة تحظى منطقة عسير في مثل هذه الأوقات بزيارة العديد من السياح من داخل وخارج المملكة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة .
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