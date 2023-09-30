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زيدان في الرياض قريبا واتفاق محتمل مع السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - زيدان في الرياض قريبا واتفاق محتمل مع السعودية

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ارتباط اسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالتدريب في السعودية.

وكشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، الأربعاء عن محادثات بين نادي الهلال، ووكيل أعمال زيدان، لمعرفة موقف الأسطورة الفرنسية، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي جورج جيسوس.

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وليؤكد الخميس، الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، عن تواجد زيدان في المملكة العربية السعودية، قريبا.

وكتب العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "مؤكد.. المدرب زيدان، متواجد الأسبوع القادم، في الرياض".

لكن حضور المدير الفني الفرنسي إلى الرياض، قد لا يكون من أجل الهلال، وإنما للاتفاق على قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "فوت ميركاتو"، الخميس، قد يوافق زين الدين زيدان، على تدريب مارسيليا، في حال نجاح السعودية، في الاستحواذ على النادي الفرنسي العملاق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن زيدان رفض في وقت سابق، تدريب مارسيليا، لعدم اقتناعه بالمشروع الرياضي للنادي، إلا أنه قد يتراجع عن هذا القرار، في حال الاستحواذ السعودي.

والحديث عن تدريب زيدان لمارسيليا، يأتي في الوقت الذي أعلن فيه النادي الفرنسي أمس الأربعاء، التعاقد مع المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو، لمدة موسم وحيد.

يذكر أن زيدان الذي حقق ، 3 مرات كـ"مدرب" مع الإسباني، لا يرتبط بعقد مع أي فريق، منذ يونيو 2021.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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