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عدن - ياسمين التهامي - مواصفات وسعر هاتف سامسونج جلاكسي S 24 منافس الأيفون وحش الكاميرا وعملاق البطارية في السعودية
مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي S 24 ، مازالت شركة سامسونج تبهرنا بأحد الهواتف المصممة على طراز عالمي، كما أن شركة سامسونج أصبحت من أقوى المنافسين في مجال الهواتف الذكية في الفترة الحالية، ومازالت الشركة قادرة على ابهارنا من خلال إصدار هواتف تجمع بين الإمكانيات المرتفعة مع الشكل الراقي، ومن أهم الإصدارات الحديثة التي أعلنت الشركة عنها هو هاتف سامسونج جالاكسي اس 24 المقرر الإفصاح عن كافة تفاصيله في خلال الأيام المقبلة، ولكن استطاع البعض تخمين مميزات الهاتف عن طريق وجود التسريبات التي أفصح عنها المقربين من الشركة، لذا نوافيكم بتفاصيل هاتف سامسونج الحديث مع معرفة السعر المتوقع له.
مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي اس 24
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كانت النسخة الأخيرة التي تم إعلانها العام الماضي هو هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 حيث لاقى إعجاب الكثير من المستخدمين نظرا إلى إمكانياته المبهرة، ومن المتوقع أن تكون مواصفات الهاتف الحديث من شركة سامسونج:
هاتف سامسونج جالاكسي اس 24 تم تصميمة من مادة الزجاج المقوى، والغير قابل للكسر أو الخدش
كما أن طبقة الهاتف ذات معيار قوي ضد الغبار والماء.
ومن المتوقع أن يكون معالج هاتف سامسونج جالاكسي اس 24 من افضل المعالجات المتواجدة في هاتف أندرويد .
مساحة التخزين تتوفر بأكثر من نسخة بداية من النسخة الأولى 256، إلى النسخة الأخيرة 1 تيرا بايت.
الهاتف مزود بمعالج رسوميات أفضل.
سعة البطارية في الهاتف تصل إلى 6000 وات.
الهاتف مزود بتقنية الشحن السريع ويدعم وصلة USB من نوع تايب سي.
ذاكرة الوصول العشوائية تتميز باختلافها، تبدأ من نسخة 4 رام إلى نسخة 16 رام.
سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 24
يختلف سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 24 من دولة إلى أخرى تبعا إلى العملة الخاصة بالدولة:
سعر الهاتف في الولايات المتحدة والسعر العالمي له هو 899 دولار أمريكي.
بينما سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 24 في مصر 13,800 جنيه مصري.
كما يصل سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس في السعودية 2,990 ريال سعودي.
بينما سعره في الإمارات يصل إلى 2,945 درهم إماراتي.
سعر سامسونج جلاكسي 2023
سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 24
سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 24 2023
مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي اس 24
مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي S 24
مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي S 24 وحش الكاميرا وعملاق البطارية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.