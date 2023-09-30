وسط اتهامات للمحافظ بإذكاء الصراع.. تجدد اشتباكات قبلية في شبوة وقطع الطريق الدولي أمام المسافرين  

المنامة - ياسر ابراهيم - تجددت الاشتباكات بين مسلحين قبليين في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، وسط اتهامات للمحافظ عوض ابن الوزير بإذكاء الصراع.



وقالت مصادر محلية، إن الاشتباكات المسلحة بين قبيلتي النسيين (آل هادي) و (المقارحه)، تجددت أمس الجمعة، في مديرية مرخة، غربي شبوة.



وأضافت المصادر أن الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، تسببت بانقطاع الخط الدولي (بيحان ـ عتق)، من منطقه ظليمين حرشفان وصولا إلى مرخة، فيما لم تعرف بعد الخسائر الناجمة عن تلك المواجهات.



وحسب بيان لقبيلة النسيين، فإن الخلاف يعود إلى استحداث مباني وتحصينات من قبل "المقارحة" في أراضي متنازع لها، بحجة بناء برج اتصالات "ممول من صنعاء".



واتهم البيان ـ المرفوع إلى مجلس القيادة الرئاسي ـ محافظ شبوة عوض ابن الوزير بالميول لصالح "المقارحة" والإصرار على بناء البرج في الأرض المتنازع عليها.



وأضاف البيان الذي أطلع عليه "يمن شباب نت"، أن المحافظ ابن الوزير يمنع قوات العمالقة من التدخل لحل المشكلة، الأمر الذي أدى إلى تجدد الاشتباكات.



ومنذ سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي على المحافظة قبل أكثر من عام، تشهد شبوة فوضى أمنية وانتشار واسع لقضايا الثأر والصراعات القبلية وسط عجز السلطات في فرض الأمن والاستقرار.

