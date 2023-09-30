شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معجزة ربانية لأطعمة جبارة متوفر بكل منزل تقوى الذاكرة وتغذي المخ والدماغ وتعالج النسيان !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هناك بعض الأطعمة التي قد تقوي ذاكرتك وتساعد في تحسين حالتك الذهنية، والتي يجب إضافتها إلى نظامك لتحسين وظائف الدماغ على المدى القصير والطويل. ويعرف الدماغ بأنه عضو كثيف الطاقة، إذ يستخدم حوالي 20% من السعرات الحرارية في الجسم، لذلك يحتاج إلى الكثير من الطاقة للحفاظ على التركيز طوال اليوم.

ومن الأطعمة التي تزيد التركيز ما يلي: الأسماك تُعدّ الأسماك مصدراً جيداً للبروتين، كما أنّها تحتوي على الأوميغا 3، الذي يُعدّ مهماً لصحة المخ وتعزيز الذاكرة؛ لذا يُنصح بتناول الأسماك مرتين أسبوعياً .

صفار البيض أثبتت الأبحاث أن صفار البيض له قدرة كبيرة على تحسين الصحة العقلية للإنسان بشكل عام، خصوصاً فيما يتعلق بالذاكرة والقدرة على التركيز.

الأفوكادو يعدّ مصدراً للدهون الصحية غير المشبعة، فقد يقلل تناول الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو من ارتفاع ضغط الدم الذي يرتبط بالتدهور المعرفي وصحة الدماغ.

العدس العدس بأنواعه المختلفة يعد مصدراً رائعاً لإمداد الجسم بالبروتين والزنك.

السبانخ يحتوي السبانخ على فيتامينات عديدة تساعد على التركيز والذكاء و الحماية من الخمول والنسيان .

الشوكولاته الداكنة قبل الانغماس في تناول هذا الطعام اللذيذ للدماغ، لا يتطلب الأمر سوى جرعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يومياً لجني الفوائد. يتحد الكافيين والمغنيسيوم في هذا العلاج المنحل لتحفيز عقلك وإفراز هرمونات الشعور بالسعادة والإندورفين والسيروتونين.

المكسرات تحتوي أيضاً على عدد من الفوائد الصحية. تحتوي البروتين وفيتامين E والأحماض الأمينية في حصة واحدة (أوقية) من المكسرات، مما يمنحك انخفاضاً إدراكياً أقل وتركيزاً أفضل طوال اليوم. يمكن أن يتضمن اللانش بوكس اليومي حصة من المكسرات.

القرنبيط يحتوي على فيتامين ك وعدد من المركبات التي تعطيه تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. قد تُساعد هذه المركبات على حماية الدماغ من التلف..