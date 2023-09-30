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عدن - ياسمين التهامي - يحمي القلب ويقي من السكتات الدماغية ويساعد على النوم .. تناول هذا العصير وشاهد ماذا يحدث!!

من المعروف أن تناول ثمرة الفاكهة له فوائد عديدة عن شربها كعصير، فالفاكهة تمنحك جرعة صلبة من الألياف، مما يبطئ امتصاص السكر ويقلل من تأثيره على مستوى السكر في الدم. لكن هل تعلم أن هناك نوع عصير يمكن تناوله يوميا؟ إنه عصير الكرز، حيث يوفر هذه الفوائد، وفقا لموقع "eatthis". اقراء ايضاً : - حماية القلب عصير الكرز غني بالبوتاسيوم ويساعد في تنظيم ضغط الدم، وتشير الدراسات إلى أن هذا العصير يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية بفضل وفرة العناصر الغذائية مثل البوليفينول. - المساعدة على النوم تناول جرعة كبيرة من عصير الكرز قد يساعدك على النوم بشكل أفضل، حيث أظهرت العديد من الدراسات التي شملت كبار السن، ويعانون من صعوبة النوم، الفوائد المحتملة للكرز اللاذع كمساعد طبيعي للنوم، بفضل الميلاتونين أحد المواد الكيميائية النباتية الوفيرة الموجودة به، وهو هرمون في البشر ينظم دورة النوم والاستيقاظ. - الحماية من النقرس شرب عصير الكرز له فوائد مضادة للالتهابات، ومفيدة للأشخاص الذين يعانون من النوبات المتكررة لشكل مؤلم من التهاب المفاصل يسمى النقرس، والذي يتميز بتورم المفاصل، وغالبًا ما يحدث في مفصل إصبع القدم الكبير. - تحسين النشاط الرياضي وفقا لتحليل 10 دراسات في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية، فإن الرياضيين الذين تناولوا عصير الكرز 7 أيام قبل سباقات السباحة، وركوب الدراجات، شعروا بتحسين أداء التحمل، يرجع ذلك إلى تركيز العصير العالي من الأنثوسيانين، وهي مضادات الأكسدة القوية التي تقلل الالتهاب وتعزز تدفق الدم إلى العضلات. .

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