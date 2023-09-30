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عدن - ياسمين التهامي - “هتخس في ايام”.. فص واحد كل صباح لى الريق لإزالة الكرش والأرداف والدهون المتراكمة بالجسم كله..تعرف عليها الان!

وصفات لعلاج السمنة وحرق الدهون هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعتمد عليها الكثير من الفتيات لإنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق خالٍ من الدهون المزعجة. إنها أفضل بكثير من استخدام الأدوية التي قد تجعل الفرد متعبًا وضعيفًا نتيجة إذابة الدهون بطريقة كيميائية ضارة بالجسم،يمكنك الآن عمل الكثير من الوصفات الأفضل وأفضل الوصفات هي:

فص الثوم للتخلص من الكرش فص الثوم على الريق يساعد على التخلص من الكرش والأرداف وتفجير الدهون ، وسنشرح خطوات استخدامه من خلال النقاط التالية.

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خذ فص من الثوم وقشره.

نغسل فص الثوم ونبتلعه بالماء كل صباح على معدة فارغة.

سنلاحظ مدى التخلص من الكرش والأرداف في وقت قصير جدا.

فوائد الثوم

نجد أن للثوم فوائد كثيرة ، فهو صيدلية متنقلة ويعمل كمضاد حيوي قوي ، وسنشرح فوائده للجسم من خلال النقاط التالية:

يساعد على تقوية المناعة.

يحمي الجسم من الأمراض مثل الأنفلونزا ونزلات البرد.

يحمي الجسم من مرض السرطان.

يساعد في قتل البكتيريا والجراثيم الموجودة في المعدة.

يخلصنا من التهاب القولون.

يخلصنا من الأمساك.

يحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات.

يساعد على تطهير الفم واللثة والاسنان من البكتيريا والجراثيم.

يساعد في التخلص من دهون الجسم والكرش والأرداف.

يخفف من تواجد الكوليسترول في الدم ويقوي عضلة القلب.

يخفف الجلطات الدماغية والقلبية التي تحدث.

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