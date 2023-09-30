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عدن - ياسمين التهامي - 5 حيل سحرية لقطع الشهية بشكل سريع.. جربيها فوراً

يسعى بعض الأشخاص إلى تخفيف الوزن والتحكم في كمية الطعام الذي يتناولونه يومياً عن طريق سد الشهية.

ولذلك سوف نستعرض في هذا المقال أبرز الحيل لسد الشهية بشكل سريع:

1. شرب القهوة.

القهوة من المشروبات التي تسد الشهية، وخصوصاً القهوة منزوعة الكافيين، كوب من القهوة منزوعة الكافيين يقلل الجوع لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

2. تناول الشوكولاتة الداكنة.

يساعد تناول الشوكولاتة الداكنة “أكثر من 70 بالمئة كاكاو” في تقليل الشهية والرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

3. تناول قطع الزنجبيل.

الزنجبيل أيضاً يقلل من الشعور بالجوع، يمكنك شربه كأعشاب أو تناوله إن كان مجففاً.

4. تناول التوابل الحارة.

احرصي دائماً على وضع التوابل الحارة في طعامك، لأنها تحد من الجوع وتشعرك بالامتلاء.

5. التوقف عن الشعور بالتوتر.

الهرمونات التي يفرزها الجسم نتيجة للتوتر، سبب رئيسي في شعوره بالجوع الكاذب.

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