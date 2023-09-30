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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: البشرية السعودية تصدر قرار بمنع 3 فئات من دعم الضمان الإجتماعي وهذا مايجب القيام به

في زمن تتسارع فيه التطورات وتتعدد فيه الاحتياجات، تبرز أهمية برامج الدعم المالي كوسيلة لضمان حياة كريمة للمواطنين. ومن بين هذه البرامج، يظل برنامج الضمان الاجتماعي حجر الزاوية لسياسات الدعم في المملكة العربية السعودية يهدف برنامج الضمان الاجتماعي إلى توفير الدعم للأشخاص الأكثر احتياجاً، مع التركيز على تمكينهم اقتصادياً. البرنامج يضم مكونات متعددة، منها التوظيف والتمكين، التي تسعى لمساعدة الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي والاجتماعي.

إيقاف الدعم لثلاث فئات مع التطور المستمر للبرنامج، تم الإعلان مؤخرًا عن إيقاف دعم الضمان الاجتماعي لثلاث فئات محددة: رفض العروض الوظيفية: يتم إيقاف الدعم للأشخاص الذين يرفضون العروض الوظيفية ثلاث مرات، بهدف تشجيعهم على الانخراط في سوق العمل.

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القدرة على العمل: يتم الإيقاف في حالة إثبات أن الشخص قادر على العمل ولكنه يختار عدم العمل.

عدم التقديم على منصات التوظيف: الإيقاف يطال أيضًا الأشخاص الذين لا يقدمون على منصات التوظيف المعتمدة.

يعكس القرار التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين تقديم الدعم وتشجيع العمل والإنتاجية. ومن هذا المنطلق، يتوجب على المستفيدين تحمل مسؤولياتهم والاستجابة للمتطلبات والشروط المحددة.

في ظل الرعاية الكبيرة التي توليها الحكومة السعودية لمواطنيها، يأتي دعم الضمان الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية لضمان حياة كريمة للمواطنين. وللحصول على هذا الدعم، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها.

الجنسية ومكان الإقامة: أولاً، يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية، سواء كان رجلاً أو امرأة، مع الإقامة الدائمة على أراضي المملكة وعدم مغادرتها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. يُظهر هذا الشرط حرص الدولة على توجيه الدعم لمن يعيشون ضمن حدودها بشكل دائم. الحد الأقصى للدخل: ثانياً، يتعين على المتقدم أن لا يتجاوز دخله الشهري 2001 ريال سعودي. هذا الشرط يؤكد على أن الضمان الاجتماعي موجه أساسًا لدعم الأشخاص ذوي الدخل المحدود والذين يعانون من صعوبات مالية.

عدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية: ثالثاً، لا يجوز للمتقدم أن يكون مالكًا لأي أصول ذات قيمة عالية. يسعى هذا الشرط إلى ضمان توجيه الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.

الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف: رابعًا، يتعين على الأشخاص القادرين على العمل الالتزام بجميع برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الدولة. يُظهر هذا التزام الدولة بتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتحسين فرصهم في سوق العمل.

عدم الإقامة في مراكز الإيواء الحكومية: خامسًا، لا يجب أن يقيم المتقدم في أي من مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية. يهدف هذا الشرط إلى استثناء الأشخاص الذين يتلقون بالفعل دعمًا من الدولة عن طريق الإقامة في هذه المراكز.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي عدم تحديث البيانات الشخصية للمستفيد إلى إيقاف الدعم، حيث يظل التحديث الدوري أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الاستحقاق يأتي قرار إيقاف الدعم لبعض الفئات في إطار الجهود المستمرة لتحسين فعالية برنامج الضمان الاجتماعي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توجيه الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، وتحفيز الأشخاص على البحث عن فرص عمل وتحقيق الاستقلال..