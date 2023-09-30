المونيتور: هجوم الحوثيين على جنود البحرين يمثل اختبارا لوقف إطلاق النار الهش باليمن واتفاقية الدفاع الأمريكية

المنامة - ياسر ابراهيم - سلطت غارة الحوثيين المزعومة بطائرة بدون طيار والتي أدت إلى مقتل أربعة جنود بحرينيين في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، الضوء على حدود التزام واشنطن بالدفاع عن دول الخليج.



وتعد الحادثة أول ضربة قاتلة عبر الحدود تُنسب علنًا إلى المتمردين الحوثيين منذ عدة أشهر، مما يهدد بتعطيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد والذي صمد إلى حد كبير لأكثر من عام على الرغم من انتهاء صلاحيته رسميًا في أكتوبر 2022.



كما أنها المرة الأولى التي تفقد فيها البحرين عسكريها في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران منذ الضربة الصاروخية الحوثية عام 2015 في مأرب.



ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث يمثل بداية هذا الاتجاه، لكن المسؤولين في واشنطن يقولون إنهم قلقون بشأن احتمال التصعيد.



فبعد أقل من أسبوع من عودة وفد الحوثيين من محادثات في الرياض تهدف إلى إنهاء الحرب، استعرض المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران معداتهم العسكرية - بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز F-5 تايجر وصواريخ باليستية - في صنعاء يوم الاثنين للاحتفال بالذكرى التاسعة لاستيلائهم على العاصمة.



وفي حين أبقت المملكة العربية السعودية والبحرين الكثير من تفاصيل الضربة طي الكتمان، فإن رسالة الحوثيين تبدو واضحة بما فيه الكفاية. لكن هل يمكن لهذا أن يعرقل محادثات السلام؟



وغردت إليزابيث كيندال، وهي زميلة باحثة بارزة في الدراسات العربية والإسلامية في كلية بيمبروك بجامعة أكسفورد والخبيرة البارزة في الصراع اليمني، قائلة: "هذا غير محتمل، على الرغم من أنه قد يكون هو النية".



وكتبت كيندال: "قبل كل شيء، هناك العديد من الجهات الفاعلة في الحرب تحوي مخربين حريصين على المساعدة في إطالة البعد السعودي -الحوثي للصراع".



ويتفق مع ذلك مسؤول عسكري أمريكي مطلع، قال للمونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته: "هناك الكثير من الحوادث التي لا يتم الإبلاغ عنها". ومع ذلك، فإن مقتل جنود بحرينيين على الأراضي السعودية يعد تطورًا مهمًا.



قد يُنظر إلى الهجوم في عواصم الخليج على أنه اختبار لالتزام إدارة بايدن بأمنها ضد إيران ووكلائها، حيث يأتي بعد أسابيع فقط من توقيع واشنطن على اتفاقية دفاع جديدة مع البحرين، والتي يأمل المسؤولون الأمريكيون في توسيعها إلى دول أخرى دول الخليج أيضًا.



وينص هذا الاتفاق على أن المسؤولين الأمريكيين والبحرينيين "سيجتمعون فورًا على أعلى المستويات"، من أجل "تطوير وتنفيذ ردود دفاعية ورادعة مناسبة" في حالة "أي عدوان خارجي" يهدد سيادة أي من البلدين.



وبحسب ما ورد حلقت الطائرة الحوثية بدون طيار في المملكة العربية السعودية، مما يعني أنها من المحتمل أن تقع خارج نطاق اتفاقية واشنطن-المنامة.



واتصل وزير الدفاع لويد أوستن بولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة يوم الخميس لتقديم التعازي في فقدان جنوده.



وبخلاف المكالمة، لم يتخذ الجيش الأمريكي أي إجراء – حتى لو كان ذا طبيعة ردعية – ردًا على الهجوم، حسبما قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين ردًا على سؤال طرحه المونيتور يوم الخميس.



واتفق مسؤول عسكري أمريكي مع ذلك قائلا إنه "خارج عن توجيهات الرئيس" أن يتدخل الجيش بشكل مباشر بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين.



وقدم متحدث باسم مقر القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، القيادة المركزية الأمريكية، ردًا مختلفًا بشكل ملحوظ، وقال "كجزء من استراتيجية مسرح القيادة المركزية الأمريكية لمواجهة المنظمات المتطرفة العنيفة، تلتزم القوات الأمريكية في المنطقة باكتشاف وهزيمة وتعطيل جميع المنظمات المتطرفة".



وهي ما وصفها متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في رسالة عبر البريد الإلكتروني بأنها "منظمات معادية للولايات المتحدة وشركائنا".



وكتب المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "القيادة المركزية الأمريكية لا تنشر تفاصيل محددة حول عمليات مكافحة الإرهاب الجارية في المنطقة".



وفق المونيتور قد يكون بعض الغموض الاستراتيجي ذا قيمة بالنسبة للولايات المتحدة هنا، لكن دول الخليج تبحث عن علامات ملموسة على الالتزام.



ويبقى أن نرى ما إذا كان الهجوم قد يدفع المنامة إلى تنسيق عسكري أوثق مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى - وكيف يمكن أن يؤثر على المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن اتفاقية دفاع.



في الوقت الحالي، يبدو أن الرياض لا تزال تطالب بما لا يقل عن ضمان الأمن المتبادل على غرار المادة 5 من واشنطن - مهما كانت فرصة موافقة الكونجرس بعيدة - مقابل التطبيع مع إسرائيل.



وقال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين يوم الجمعة: "أعتقد أن جميع الأطراف توصلت إلى إطار عمل أساسي لما قد نكون قادرين على تحقيقه".



وأضاف: "ما زلنا حذرين بعض الشيء بشأن الحديث علناً عن الشكل الذي سيبدو عليه إطار العمل وما يتوقع من كل طرف أن يفعله".

المصدر: المونيتور الأمريكي- ترجمة: يمن شباب نت