مأرب.. افتتاح مخيم سكني للنازحين وفصول دراسية بديلة بكلفة 406 آلاف دولار

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم السبت، مخيم بيور هاندز الثالث للنازحين، ومشروع الفصول البديلة للمدارس والمقدمين من منظمة بيور هاندز بكلفة 405 آلاف و 800 دولار.

جاء ذلك بحضور رئيس منظمة بيور هاندز محمد الحجاجي ونائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الدكتور خالد الشجني.

ويضم المخيم الذي اقيم في مخيم الجفينة 50 وحدة سكنية دائمة من البناء الخرساني الشعبي ومسجدا كبيرا وخدمات الصرف الصحي، بكلفة 233 ألف دولار وجرى توزيعها للأسر المستفيدة من النازحين البالغة 50 أسرة.



كما افتتح في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار، بدء الدراسة في الفصول البديلة من الكرفانات التي قدمتها المنظمة للمدرسة وعددها خمسة فصول إضافة إلى إدارة مدرسية وصرف صحي، مع التأثيث والتجهيز.



من جانبه أوضح رئيس منظمة بيور هاندز محمد الحجاجي، أن الفصول المقدمة تأتي ضمن مشروع يتضمن تقديم 36 فصلا بديلا مع التجهيز والتأثيث في تسعة مواقع محددة من قبل مكتب التربية والتعليم والوحدة التنفيذية بالمحافظة وبكلفة بلغت 172 ألف دولار.



وأشار إلى أن المشروع يهدف لدعم قطاع التعليم بمحافظة مأرب لمساعدته على مواجهة احتياجات نقص الفصول الدراسية والتجهيز والتأثيث لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب.

