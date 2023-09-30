تشييع جثمان فقيد الإعلام اليمني "عبدالله القطيبي" في مدينة بونا الهندية 

المنامة - ياسر ابراهيم - شيع في مدينة "بونا" الهندية، أمس، الفقيد الإعلامي عبدالله شايف القطيبي، المدير السابق لإذاعة الجوف المحلية، والذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، متأثرا بإصابته في إحدى جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي.



ونعت دائرة الإعلام والثقافة في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، الفقيد مناضل عبدالله القطييبي، الذي قضى نحبه، متأثراً بإصابة نالته بها اليد الحوثية الإمامية الغاشمة في العام ٢٠١٥.

وأكدت الدائرة في بيان نعي، أن القطيبي مضى من حينها في رحلة علاجية لم تتمكن رغم طولها وقسوتها من إقعاده عن الفعل المقاوم، لافتة إلى أن الإصابة منعته من الاستمرار في نضال البندقية، لكنها لم تتمكن من منعه من نضال الكلمة، مكتوبة وملحنة.

وأشار البيان إلى جهود القطيبي في تأسيس إذاعة محافظة الجوف وبقاءه في إدارتها لسنوات، مشتركاً في الآن ذاته مع زملائه المنشدين والفنانين في إثراء شتى المناسبات الوطنية بالإنتاج الفني الجمهوري.

وعبرت دائرة الإعلام والثقافة في الإصلاح عن تعازيها لليمنيين جميعاً، وإلى كافة أعضاء التجمع اليمني للإصلاح، وإلى زملائه في الوسط الإعلامي والفني، سائلة الله عز وجل أن يقبل القطيبي في الشهداء الميامين، وأن يرزق أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يشار إلى أن الفقيد القطيبي وُلد في محافظة اب - مديرية الرضمة، في العام 1976م، ولديه خمسة أولاد.



تخرّج الفقيد "القطيبي" من معهد المعلمين في العام 1995م وحصل على دبلوم المعلمين، ليلتحق بعدها في العمل التربوي.

وواصل الفقيد الراحل عبدالله القطيبي، تعليمه في جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء، لينال درجة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة.

وحصل الفقيد "القطيبي" على عضوية الجمعية اليمنية لتنمية الأعمال، على إثر نشاطه في إدارة الأعمال بالمؤسسات الفنية والإعلامية لما يقارب عقدين من الزمن.