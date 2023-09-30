شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ضعي القرنفل في هذا المكان من جسمك لمدة ثلاث دقائق فقط قبل النوم وشاهدي المفاجأة…ستغير حياتك جذرياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن الوصفات التي تمكنهم من لتطويل الشعر وتكثيفه وكذلك المحافظة على البشرة، حتى يبدو بمظهر جميل أمام أزواجهم، ومن أهم المكونات التي تستخدم للشعر والبشر على حد سواء، وصفة القرنفل مع زيت الزيتون فمن المعروف أن القرنفل مفيد لصحة الجسم والشعر بشكل عام، ويمكن تحضير هذه الوصفة في البيت بكل سهولة مكونات ومقادير معينة، وفي هذا الموضوع نوضح لكم طريقة الاستخدام علما بأن هذا المزيج كما ذكرنا لكم يصلح للبشره والشعر تابعونا للتفاصيل. طريقة تحضير زيت الزيتون مع القرنفل المكونات ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. عيدان من القرنفل. زيت جوز الهند. ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير هذه الوصفه سهله وسريعه فقط علينا ان نقوم باحضار أعواد القرنفل السابق ذكرها ونقوم بطحنها جيدا حتى تصبح ناعم، وبعدها نحضر وعاء ونضع فيه مطحون القرنفل بالاضافه الى ملعقه من زيت الزيتون ونقوم بخلط هذه المكونات معا ونضع هذا على هذا الخليط ملعقة من النشا ونعيد التقليب مرة أخرى. والخطوة الأخيرة يمكن ان نقوم فيها بوضع زيت جوز الهند ومن ثم إعادة التقليب. بعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر ووضع تلك الخلطة على الشعر من الجذور الى الأطراف . لضمان تغلغلها في الشعر وتترك لمدة ساعة على الأقل ومن ثم سوف تحصل على نتيجه مذهله ويمكن استخدام هذه الوصفة أيضا للبشرة، وهي تعمل على تفتيح البشرة إلى حد كبير. .

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