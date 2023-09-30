شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة بالمملكة.. السعودية تطلق تأشيرة العمل الجديدة للوافدين بدون كفيل أو إقامة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خبر هام وسعيد لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية حيث أفادت مديرية الجوازات السعودية بالعديد من التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات الجديدة الخاصة بالخروج والعودة للمقيمين، وهذا للرد على التساؤلات الكثيرة التي قد تم طرحها مؤخرا من قبل الأفراد المقيمة للسعودية، وكان هذا عبر الحساب الرسمي لهيئه الجوازات على منصة تويتر.

في هذا السياق أوضحت مديرية الجوازات بالمملكة العربية السعودية أن هناك بعض الشروط اللازمة للحصول على التأشيرة المؤقتة من أجل العمل، ومن بينها أنه لابد وأن تقدم الشركه التي سوف يعمل بها المقيم نيابة عنه طلب للإقامة، علما بأن هذه الشركة لابد وأن تكون في حالة نشاط تجاري ،وتمتلك سجل تجاري وبطاقة ضريبية سارية المفعول، ويستثنى من ذلك بعض الأنشطة المعينة التي لا تتطلب وجود سجل تجاري.

كذلك تحتاج هذه الشركة إلى أمر هام وهو أن تكون سمعتها طيبه وخاليه من أي ممارسات سلبية، ولا يكون قد تم تسجيل أي شكوى ضدها في نظام حماية الأجور بالمملكه العربيه السعوديه واخيرا ان تلتزم هذه الشركة بالمعايير الخاصة بالمنشآت الخضراء بحد أدنى .

على جانب آخر لابد وأن يعلم هذا المقيم الذي حصل على تأشيرة العمل أنه غير مسموح له بالبقاء في السعودية ، في أكثر من ستة أشهر فقط خلال السنة الواحدة إلا إذا تم تحويل التأشيرة الخاصة به إلى تأشيرة عمل دائمة، ويتم ذلك بناء على مجموعة من الأنظمة التي تتعلق بالتأشيرات الموسمية والمؤقتة، ويُشار إلى أن العقود العمل المؤقتة تم تدرجها في قانون العمل السعودي الحالي..