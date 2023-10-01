الضالع.. مسيرة حاشدة إحتفاء بثورة 26 سبتمبر وتنديدًا بإهانة مليشيا الحوثي للعلَم الوطني

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر المئات من المواطنين في منطقة مريس بمحافظة الضالع، جنوب البلاد، إحياء لثورة الـ 26 سبتمبر، والتنديد بإهانة مليشيا الحوثي، للعَلَم الوطني.

وندد المتظاهرون الذين جابوا الشارع العام بمدينة الجبارة بمديرية مريس محافظة الضالع، نددوا باختطاف العشرات من المواطنين على خلفية مشاركتهم بذكرى الثورة المجيدة.

وردد المشاركون في المسيرة، الهتافات والشعارات المناوئة للمشروع الإمامي الكهنوتي والدعوة للإنتصار للشعب القابع تحت ظلم وهيمنة الحوثيين.

وأكد المشاركون في المسيرة على حب الوطن والتضحية بالغالي والنفيس من أجله، وما يمثله العلم الوطني من قدسية كرمز للسيادة والهوية اليمنية.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت اليومين الماضيين نحو 30 شخصًا في مديرية الحشا على ذمة الاحتفال بثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.