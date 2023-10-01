شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير وإنذار خطير من للأرصاد السعودية لجميع سكان هذه المناطق وهاذ ما سيحدث في الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قام المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية باصدار تحذيرات جديدة شملت منطقة حائل (الحائط والسليمي والشملي).

أمطار خفيفة: وبينت أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

الوطني للأرصاد: في ذات السياق، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره لهذا اليوم السبت من هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص وخيبر والعلا .

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.

منطقة عسير: ونبه المركز أيضا من تكون أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية.

ويشمل الإنذار محافظات المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، فيما بين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.

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