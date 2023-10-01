شكرا لبحثكم عن خبر عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة يجرى اتصالاً هاتفياً بقائد محور علب باقم اللواء ياسر مجلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، اتصالاً هاتفياً بقائد محور علب، قائد اللواء ٦٣ مشاه، اللواء ياسر مجلي، أطمن فيه على سلامة القادة والضباط والأفراد، وتعرف على تفاصيل الاستهداف الإجرامي الغاشم والجبان الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف الحفل العسكري الذي أحيته قيادة محور علب باقم بمحافظة صعدة، يوم أمس في قيادة المحور، بمناسبة ذكرى العيد الواحد والستون لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وأشاد المحرمي بالجاهزية القتالية التي يتمتع بها أفراد المحور والمعنويات العالية والعزيمة الصلبة للجنود، مشيرًا إلى أن سلوكيات الحوثي العدائية تتكسر دوماً أمام صلابة و بأس الأبطال في كافة مواقع البطولة والشرف، في الوقت الذي تعودت فيه المليشيات الحوثية على الهزيمة والغدر والدفع بالعناصر المخدوعة إلى محرقة الموت.

وأكد المحرمي أن مليشيات الحوثي في أضعف حالاتها وتبحث عن نصر معنوي ترفع به معنويات ميليشياتها الهابطة، وما استخدامها للطيران المسير والمدفعية وصواريخ الكاتيوشا ضد العرض العسكري للقوة المرابطة في محور علب إلا دليل راسخ على إنها بلغت حد اليأس، وأضاف:" بدورنا نحيي الأبطال الذي كبحوا جماح العدو وأفشلوا مخططه"، مشيرا إلى أن هذا العمل يهدف لتقويض جهود الأشقاء والمساعي الاقليمية والدولية الرامية الى إحلال السلام في اليمن، كما أنه خرقاً واضحاً للهدنة الأممية.

و ترحم عضو مجلس القيادة الرئاسي، على أرواح الشهداء واطمئن على سلامة الجرحى وأثنى على دورهم في الرد السريع على مصادر النيران الحوثية، منوهاً بجاهزية قوات العمالقة لإسناد محور علب على أمتداد الجبهات وتلقين العدو الذي لم يحترم الهدنة درساً قاسياً.

بدوره ثمن اللواء ياسر مجلي هذه اللفتة الكريمة لعضو مجلس القيادة عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، ونقل إليه تحيات القادة و الضباط والأفراد مشيرًا إلى أن العدو الحوثي تفاجأ بقوة الرد، حيت تم تكبيد ميليشياته المعتدية خسائر في المعدات والأرواح، مؤكدًا بأن مليشيا الحوثي لم تلتزم بالهدنة وتمارس أسلوب العصابات في التسلل والمكر، و توعد بالاحتفاظ بحق قوات المحور بالرد السريع والموجع على مليشيات الحوثي.