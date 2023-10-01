إب.. تعميم حوثي بمنع إقامة اي أنشطة او اذاعات في المدارس تحتفي بالاعياد الوطنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت مليشيا الحوثي في محافظة إب (وسط اليمن)، السبت، تعميمًا قضى بمنع المدارس من إقامة اي انشطة او إذاعات مدرسية تتحتفي بالاعياد الوطنية، والاكتفاء بما يتم التعميم بشأنه من قبلها.

وقالت مصادر مطلعة، إن المليشيات في مكتب التربية اصدرت تعميما موجه لمدراء المراكز التعليمية والمدارس الحكومية والأهلية، والذي نشر لاحقا على قناة إدارة الإعلام التربوي على منصة "تيلجرام".

وشددت المليشيا على الإستمرار في فعاليات المليشيا بذكرى "المولد" حتى نهاية شهر ربيع الأول الجاري، وعدم إحياء أي فعاليات أو مناسبات الا بتعميم من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

من جهة اخرى أكد مدراء مدارس تلقيهم اتصالات وبلاغات عدة من قيادات في مليشيا الحوثي بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة، تقضي بالمنع من إقامة أي أنشطة تتعلق بثورة 26 سبتمبر وتهدد من يخالف توجيهاتها بعقوبات.

وشهدت محافظة إب، الأيام الماضية، تظاهرات شعبية واسعة في مدينة إب عاصمة المحافظة ومراكز العديد من المديريات إحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر، وتنديدا بتمزيق مليشيا الحوثي للعلم الوطني في العاصمة صنعاء.

