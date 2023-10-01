نادي النقابات المهنية اليمنية يطالب مليشيا الحوثي الإفراج فورًا عن مخطوفي شباب سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب نادي النقابات المهنية اليمنية، مليشيا الحوثي، بالإفراج فورا دون قيد أو شرط عن الشباب المختطفين الذين أحيوا ذكرى ثورة 26 سبتمبر في صنعاء وإب والحديدة وبقية المحافظة.

وقال النادي في بيان حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، إن السلطات (مليشيا الحوثي) بالتعامل الأمني مع المشاركين في هذه الفعاليات العفوية المعبرة عن فرحة الشعب بها.

وأكد النادي أن السلطات (الحوثية) أقدمت على الاعتداء على حاملي الأعلام، وتمزيق وإهانة العلم الجمهوري، ومصادرة الأعلام ومنع حملها، وهو الرمز الوطني الذي يعاقب القانون على تمزيقه واهانته.

وأكد أن النادي "قامت السلطات باعتقال أكثر من المئات من الشباب من المشاركين في الاحتفالات وتضايقت الكثير من المواطنين والمواطنات ممن حملوا وزينوا سياراتهم بالعلم الوطني".

وقال النادي ندين ونستنكر بأشد العبارات ما قامت به السلطات من قمع وحشي، واعتقال المئات من الشباب دون أي مصوغات قانونية.

ودعا النادي أبناء الشعب اليمني والنخب السياسية الاكاديمية والاجتماعية بالوقوف بالشجب والتضامن والاستنكار لما اقدمت عليه السلطات، ومطالبة السلطات بالإفراج الفوري عنهم ومحاسبة الجناة الذين قد يكونوا قاموا بهذه الجريمة".

واعتبر النادي أن هذه التصرفات غير الاخلاقية وغير المسئولة تعتبر سابقة خطيرة تهدد السلم المجتمعي، وتعتبر انتهاكا جسيما للحقوق والحريات الفردية والمجتمعية، ومخالفة للقانون والدستور.

وأكد النادي وقوفه إلى جانب كل ضحايا الاعتداءات مناشدا كافة منظمات المجتمع المدني والنخب السياسية والاجتماعية و المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل من أجل الإفراج عن المعتقلين والحد من التعسفات الهستيرية للسلطات على المواطنين الأبرياء بدون اي مصوغات قانونية .

