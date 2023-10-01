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عدن - ياسمين التهامي - وحش الساحل... سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 في السعودية
تعد سيارة كيا سبورتاج 2023 من أبرز وأهم السيارات الشبابية المتواجدة في الأسواق السعودية حاليًا، وهي تجسيد رائع لمدى دقة وبراعة الصانع الكوري، في إنتاج سيارة قوية متعددة الاستخدامات؛ ولذلك من خلال موقعنا سوف نقدم لكم سعر ومواصفات هذه السيارة.
المواصفات الأدائية للمحرك
تأتي سيارة كيا سبورتاج 2023 وهي الجيل الخامس من سيارات كيا، بمحركين لهما الأرقام الأدائية الآتية:-
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|المواصفات
|المحرك الأول
|المحرك الثاني
|نوع المحرك
|محرك تيربو رباعي الأسطوانات.
|محرك تيربو رباعي الأسطوانات.
|سعة المحرك
|1,6 لترًا.
|لترين.
|القوة الحصانية
|180 حصانًا.
|159 حصانًا.
|عزم الدوران
|يصل إلى 265 نيوتن لكل متر.
|يصل إلى 191 نيوتن لكل متر.
|معدل استهلاك الوقود
|تستهلك السيارة لترًا من البنزين لكل 16.1 كيلو مترًا.
|تستهلك السيارة لترًا من البنزين لكل 14.7 كيلو مترًا.
|ناقل الحركة
|أوتوماتيك مزود بسبع سرعات.
|أوتوماتيك مزود بسبع سرعات.
|سعة خزان الوقود
|54 لترًا.
|54 لترًا.
|نظام الدفع
|دفع رباعي.
|نظام دفع ثنائي.
أسعار فئات سيارة كيا سبورتاج موديل 2023
تتوافر سيارة كيا سبورتاج بجميع نسخها في المملكة العربية السعودية، لدى الوكيل الحصري والمعتمد لها شركة “الجبر” للسيارات بالأسعار الآتية:-
|موديل السيارة
|السعر شامل الضريبة
|كيا سبورتاج 2023 موديل إل إكس بالدفع ثنائي
|96,023 ريالًا سعوديًا.
|كيا سبورتاج 2023 موديل إل إكس لترين دفع كلي
|102,463 ريالًا سعوديًا.
|كيا سبورتاج 2023 إل إكس 1.6 لترًا دفع كلي
|106,488 ريالًا سعوديًا.
|كيا سبورتاج 2023 موديل إل إكس2 1.6لترًا دفع كلي
|116,263 ريالًا سعوديًا.
|كيا سبورتاج 2023 إي إكس 1.6 لترًا دفع كلي
|135,123 ريالًا سعوديًا.
|كيا سبورتاج 2023 إي إكس2 1.6لترًا دفع كلي
|151,223 ريالًا سعوديًا.
|كيا سبورتاج 2023 إس إكس 1.6لترًا دفع كلي
|159,273 ريالًا سعوديًا.
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