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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..صانع "محتوى"سعودي يشتري زجاجة مياه بالذهب بـ 500 ريال..ويعلق على طعمها بعدتناولها

وثق صانع محتوى مقطع فيديو كشف خلاله عن قيامه بشراء عبوة مياه بسعر 500 ريال. وأوضح خلال الفيديو، أن عبوة المياه ب " الذهب"، ويتم تقديمها مع زيتون ومكسرات. اقراء ايضاً : وأظهر الفيديو صانع المحتوى وهو يسكب المياه، موضحا، أن داخلها حبيبات ذهب 24 قيراط. وقام صانع المحتوى بتناول المياه، وعلق قائلا:"طعمها مياه، وين راحت ال 500 ريال". https://t.co/tBZlQ6lWgL

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