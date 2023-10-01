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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. فتاة سعودية تفقد السيطرة على سيارتها وتنتهي باسوى حادث في المملكة

وثق مقطع فيديو لحظة فقدان فتاة السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انتهاء الأمر بالسيارة عالقة فوق الرصيف في إحدى الشوارع. تدخل المارة في المكان لتقديم المساعدة للفتاة.

أظهر الفيديو الذي تم تسجيله بواسطة شاهد عيان السيارة عالقة بين الرصيف، فيما حاول المارة بالشارع تقديم المساعدة وإبعاد السيارة عن المكان الضيق. تسببت الواقعة في تعطل حركة السير في الشارع، حيث تجمعت السيارات والمارة في المكان.

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لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الحادثة أو حالة الفتاة بعد الواقعة. ومن المرجح أن تقوم الجهات المعنية بفحص الحادثة وتحقيق في الأسباب التي أدت إلى فقدان السيطرة على السيارة.

تعتبر هذه الواقعة تذكيرًا بأهمية الحذر والانتباه أثناء القيادة، وضرورة اتباع قواعد المرور والقيادة الآمنة لتجنب وقوع حوادث مماثلة ولحماية سلامة المشاة والسائقين على الطرق.