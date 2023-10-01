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عدن - ياسمين التهامي - تحت 23 عام .. موعد مباراة السعودية ضد أوزبكستان اليوم الأحد 2023/10/1 والقنوات الناقلة

نجح المنتخب السعودي تحت 23 عاما في التأهل إلى دور ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية والتي تقام حاليا في الصين بمدينة هانغتشو، حيث فاز المنتخب السعودي في المباراة الأخيرة على منتخب الهند تحت 23 بنتيجة هدفين دون مقابل، ليتأهل بعدها منتخب الأخضر لدور ربع النهائي، حيث يسير شباب السعودي بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب والفوز بدورة الألعاب الآسيوية، فيما يلاقي المنتخب السعودي نظيره أوزبكستان ظهرا اليوم في مباراة قوية بدور ربع النهائي. نجح منتخب السعودية تحت 23 عاما في تحقيق انتصارات قوية متتالية على المنتخبات التي واجهها، حيث تأهل المنتخب مؤخرا إلى دور ربع النهائي لدور الألعاب الآسيوية “تحت 23 عاما”، وتنطلق مباراة السعودية ضد أوزبكستان الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، حيث اعتاد المنتخب على اللعب في توقيت مبكر لاختلاف فارق التوقيت بين الصين والمملكة، لذلك يمكنك متابعة مباراة السعودية تحت 23 عاما اليوم الأحد الساعة العاشرة صباحا. اقراء ايضاً : — دورة الألعاب الآسيوية "تحت 23 عام" —

🇸🇦 السعودية 🆚️ أوزبكستان 🇺🇿

الدور ربع النهائي

📺 beIN SPORTS#Hangzhou2022 | #الطريق_إلى_باريس pic.twitter.com/egJzNrEkro — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 30, 2023 يتم نقل مباراة السعودية وأوزبكستان الساعة 10 صباحا عبر قناة بي إن سبورت، والتي تقوم بنقل بطولة دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانتشو بالصين، حيث يتم نقل المباراة في بث مباشر عبر beIN SPORTS المشفرة، والتي يمكنك متابعتها من خلال الاشتراك في باقة بي إن الرياضية، وتقام المباراة على إستاد ملعب مركز هوانغ لونغ الرياضي. كانت المباراة الأخيرة للمنتخب السعودي أمام منتخب الهند يوم الخميس الماضي وانتهت كما ذكرنا بفوز المنتخب السعودي بهدفين دون مقابل فيما من المنتظر أن يخوض المنتخب السعودي مباراة اليوم بقائمة اللاعبين التالية:

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