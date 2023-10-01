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عدن - ياسمين التهامي - طبق إفطار مثالي جداً.. طريقة عمل البيض الأومليت الإسباني بالصور والخطوات 2023/10/01 الساعة 09:25 صباحاً (جهينةيمن) يعد بيض الأومليت الإسباني من الأطباق الكلاسيكية الذي يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وهو عبارة عن طبق من البيض المخفوق المقلي مع البطاطس والبصل.، وعادة ما يقدم الأومليت الإسباني مع صلصة الطماطم أو المايونيز. مكونات البيض الأومليت الإسباني اقراء ايضاً : طريقة التحضير

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